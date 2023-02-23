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​​​​​​​Путін нагадав, що воює за "історичну росію": ISW припустив, на кого ще може напасти кремль

23 лютого 2023 07:21
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Росія може напасти навіть на ті країни, з якими не має спільних кордонів
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

На мітингу, присвяченому "дню захисника вітчизни" володимир путін визнав, що війна в Україні триває за “історичні кордони росії”. Цим він може обґрунтувати напад на будь-яку країну, частини якої колись належали Російській імперії.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Президент рф володимир путін на мітингу у москві, присвячену "дню захисника вітчизни", заявив, що війна в Україні триває за "історичні кордони росії", за "російський народ".

Цим він повторив, нагадали експерти ISW, свої ж слова, сказані рік тому, перед початком російсько-української війни.

Жодних інших зауважень чи уточнень про нинішню війну путін не зробив, як і не говорив про конкретні завдання.

На кого ще може напасти росія

Аналітики Інституту зазначають, що таке обґрунтування дозволить росії виправдовувати війну, розпочату проти практично будь-якого сусіда.

Або навіть проти Молдови чи країн Середньої Азії, які навіть не мають спільних кордонів з країною-агресором — бо всі вони містять території, які входили до Російської імперії чи Радянського Союзу, чи до обох цих державних утворень.

Нагадаємо, що 20 лютого частина ЗМІ опублікували звіт-розслідування про секретний 17-сторінковий документ, в якому йшлося про майбутнє зникнення Білорусі з політичної мапи світу через поглинання її території росією.

Цей процес, згідно із інформацією в документі, має пройти за допомогою існуючої наддержавної структури під назвою Союзна держава.

Фото з російських ЗМІ

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