​​​Путин напомнил, что воюет за "историческую россию": ISW предположил, на кого еще может напасть кремль

Россия может напасть даже на те страны, с которыми не имеет общих границ

На митинге, посвященном "дню защитника отечества" владимир путин признал, что война в Украине продолжается за "исторические границы россии". Этим он может обосновать нападение на любую страну, части которой когда-то принадлежали Российской империи.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Историческая россия

Президент россии владимир путин на митинге в Москве, посвященный "дню защитника отечества", заявил, что война в Украине продолжается за "исторические границы россии", за "русский народ".

Этим он повторил, напомнили эксперты ISW, свои же слова, сказанные годом ранее, перед началом российско-украинской войны.

Никаких других замечаний или уточнений о нынешней войне путин не сделал, как не говорил о конкретных задачах.

На кого еще может напасть россия

Аналитики Института отмечают, что такое обоснование позволит россии оправдывать войну, начатую против практически любого соседа.

Или даже против Молдовы или стран Средней Азии, даже не имеющих общих границ со страной-агрессором — потому что все они содержат территории, входившие в Российскую империю или Советский Союз, или оба этих государственных образований.

Напомним, что 20 февраля часть СМИ опубликовали отчет-расследование о секретном 17-страничном документе, в котором говорилось о предстоящем исчезновении Беларуси с политической карты мира из-за поглощения ее территории россией.

Этот процесс, согласно информации в документе, должен пройти посредством существующей сверхгосударственной структуры под названием Союзное государство.

Фото из российских СМИ