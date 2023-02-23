Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow ​​​Путин напомнил, что воюет за "историческую россию": ISW предположил, на кого еще может напасть кремль arrow

​​​Путин напомнил, что воюет за "историческую россию": ISW предположил, на кого еще может напасть кремль

23 февраля 2023 07:21
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Россия может напасть даже на те страны, с которыми не имеет общих границ
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

На митинге, посвященном "дню защитника отечества" владимир путин признал, что война в Украине продолжается за "исторические границы россии". Этим он может обосновать нападение на любую страну, части которой когда-то принадлежали Российской империи.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Историческая россия

Президент россии владимир путин на митинге в Москве, посвященный "дню защитника отечества", заявил, что война в Украине продолжается за "исторические границы россии", за "русский народ".

Этим он повторил, напомнили эксперты ISW, свои же слова, сказанные годом ранее, перед началом российско-украинской войны.

Никаких других замечаний или уточнений о нынешней войне путин не сделал, как не говорил о конкретных задачах.

На кого еще может напасть россия

Аналитики Института отмечают, что такое обоснование позволит россии оправдывать войну, начатую против практически любого соседа.

Или даже против Молдовы или стран Средней Азии, даже не имеющих общих границ со страной-агрессором — потому что все они содержат территории, входившие в Российскую империю или Советский Союз, или оба этих государственных образований.

Напомним, что 20 февраля часть СМИ опубликовали отчет-расследование о секретном 17-страничном документе, в котором говорилось о предстоящем исчезновении Беларуси с политической карты мира из-за поглощения ее территории россией.

Этот процесс, согласно информации в документе, должен пройти посредством существующей сверхгосударственной структуры под названием Союзное государство.

Фото из российских СМИ

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

08:35 "Поздравление от ВСУ": в Мариуполе прогремели новые взрывы

08:23 Стоимость нефти упала до самого низкого уровня в феврале: что говорят эксперты

08:14 ВСУ за сутки уничтожили почти полсотни единиц российской бронетехники: Генштаб обнародовал свежие потери рф

08:14 Виктор Цыганков рассказал, как помогает украинским беженцам

08:11 На границе Таджикистана с Китаем произошло мощное землетрясение: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:05 ​​​Генассамблея ООН должна принять украинскую резолюцию по российскому вторжению, — Кулеба

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

07:51 Морозно и без осадков: прогноз погоды на сегодня

07:44 "Нам помогли замены": Индзаги похвалил "Интер" за победу над "Порту" в Лиге чемпионов

07:41 ​​​Жалобы Пригожина на нехватку боеприпасов опровергают ложь о независимости "Вагнера" ​​от минобороны, — ISW

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Новина з відео

17:45 Фанаты Шакиры выгнали из ресторана Жерара Пике и его новую пассию: видео стало вирусным в сети

Новина з відео

16:35 Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Новина з відео

15:04 Требовала взятку за регистрацию скота: в Одесской области будут судить руководителя ветеринарного участка

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55 Австралия впервые отправит на "Евровидение" группу: что подготовили рокеры для конкурса

Новина з відео

13:45 В Одесской области прошли тренировки моряков-пограничников: чему научились воины

Новина з відео

11:10 В Виннице разоблачили вербовщика в ЧВК "Вагнер": подробности

Новина з відео

10:58 Ракетоносители рф могут выйти на боевое дежурство в любой момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на серию "Южного парка", в которой их высмеяли

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Рік великої війни

07:15 Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Рік великої війни

06:00 Украинские реформы во время войны: какие сферы претерпели наибольшие изменения в 2022 году

Эксклюзив

20:00 Жизнь становится дороже: на чем экономят одесситы

Актуальное по теме

None 23 Февраль 08:15

ВСУ за сутки уничтожили почти полсотни единиц российской бронетехники: Генштаб обнародовал свежие потери рф

None 23 Февраль 08:05

​​​Генассамблея ООН должна принять украинскую резолюцию по российскому вторжению, — Кулеба

None 22 Февраль 19:25

Как на мощные взрывы в Мариуполе отреагировали мариупольчане и оккупанты

None 22 Февраль 16:48

"Похожие маневры уже были": эксперт объяснил неожиданные взрывы в Мариуполе

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB