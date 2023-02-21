Путіна образили одностатеві шлюби і гендерно нейтральний бог на Заході

Російського диктатора налякали одностатеві шлюби

Володимир путін, виступаючи перед російським парламентом, згадав про одностатеві шлюби. Його обурило, що на Заході священиків нібито змушують благословляти такі шлюби.

Про це російський диктатор володимир путін заявив у своєму традиційному щорічному зверненні до депутатів Федеральних зборів російської федерації.

Одностатеві шлюби

За словами путіна, на Заході священиків нібито змушують благословляти одностатеві шлюби.

"Подивіться, що вони роблять зі своїми власними народами: руйнування сім'ї, культурної та національної ідентичності, збочення, знущання з дітей аж до педофілії оголошуються нормою, нормою їхнього життя", — заявив кремлівський диктатор.

Гендерно-нейтральний бог

Також путіна обурило те, що на Заході одна з церков (англіканська) планує розглянути ідею гендерно нейтрального бога.

"Ну, що тут скажеш? Прости, Господи – не відають, що творять", — відреагував на оприлюднену ним же інформацію путін.

Нагадаємо, що під час свого виступу перед Федеральними зборами російської федерації володимир путін заявив, що мешканці Донецької, Запорізької, Луганської і Херсонської областей України самі винні у війні та анексії, бо це вони самі, на думку путіна, проголосували за "приєднання до росії" на "референдумі".

Фото з російських ЗМІ