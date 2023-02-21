Путина оскорбили однополые браки и гендерно-нейтральный бог на Западе

Российского диктатора испугали однополые браки

Владимир путин, выступая перед российским парламентом, упомянул об однополых браках. Его возмутило, что на Западе священников якобы вынуждают благословлять такие браки.

Об этом российский диктатор владимир путин заявил в своем традиционном ежегодном обращении к депутатам Федерального собрания российской федерации.

Однополые браки

По словам путина, на Западе священников якобы заставляют благословлять однополые браки.

"Посмотрите, что они делают со своими собственными народами: разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращения, издевательства над детьми вплоть до педофилии объявляются нормой, нормой их жизни", — заявил кремлевский диктатор.

Гендерно-нейтральный бог

Также путина возмутило то, что на Западе одна из церквей (англиканская) планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога.

"Ну, что тут скажешь? Прости, Господи – не знают, что творят", — отреагировал на обнародованную им же информацию путин.

Напомним, что во время своего выступления перед Федеральным собранием российской федерации владимир путин заявил, что жители Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины сами виноваты в войне и аннексии, потому что это они сами, по мнению Путина, проголосовали за "присоединение к россии" на "референдуме".

Фото из российских СМИ