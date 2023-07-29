Путін панічно боїться підхопити заразу і бере з собою на переговори антисептик

Путін панічно боїться підхопити заразу: які абсурдні заходи проводять заради нього
Російський диктатор Володимир Путін панічно боїться підхопити заразу, внаслідок чого почав брати з собою антисептик на переговори з закордонними лідерами. Зокрема, пляшечку з антисептичною рідиною помітили на останніх декількох зустрічах з африканськими представниками.
Про це повідомляють росЗМІ.
Путін носить на переговори антисептик
Повідомляється, що у рамках форуму "Росія — Африка" на столі поруч з російським диктатором стояла пляшечка, яка схожа на антисептик. Зазначають, що раніше Путін не брав цей засіб на переговори з іншими закордонними лідерами.
"Ця бульбашка нагадує антисептик, який Путін почав використовувати у 2020 році з початком пандемії коронавірусу. Вартість флакона такого санітайзера на сайті Аптека.ру — близько 1000 рублів", — кажуть росЗМІ.
Про що це свідчить
За словами росЗМІ, це можна пояснити тим, що Путін досі боїться підхопити коронавірус.
Також з метою безпеки для Путіна почали проводити інші заходи перед зустрічами, а саме, знезаражувати приміщення. Учасників, які беруть участь у форумах та зустрічах, змушують сидіти на карантині та здавати ПЦР-тести.
Нагадаємо, в адміністрації Кремля хочуть, щоб на президентських виборах 2024 Володимир Путін отримав понад 80% голосів. Для досягнення цієї цифри будуть використані різноманітні стратегії, включаючи залучення активних прихильників Путіна, адміністративні методи та електронне голосування.