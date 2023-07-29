Путін панічно боїться підхопити заразу і бере з собою на переговори антисептик

Президент РФ Володимир Путін взяв з собою на переговори антисептик. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін панічно боїться підхопити заразу, внаслідок чого почав брати з собою антисептик на переговори з закордонними лідерами. Зокрема, пляшечку з антисептичною рідиною помітили на останніх декількох зустрічах з африканськими представниками.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що у рамках форуму "Росія — Африка" на столі поруч з російським диктатором стояла пляшечка, яка схожа на антисептик. Зазначають, що раніше Путін не брав цей засіб на переговори з іншими закордонними лідерами.

"Ця бульбашка нагадує антисептик, який Путін почав використовувати у 2020 році з початком пандемії коронавірусу. Вартість флакона такого санітайзера на сайті Аптека.ру — близько 1000 рублів", — кажуть росЗМІ.

Про що це свідчить

За словами росЗМІ, це можна пояснити тим, що Путін досі боїться підхопити коронавірус.

Також з метою безпеки для Путіна почали проводити інші заходи перед зустрічами, а саме, знезаражувати приміщення. Учасників, які беруть участь у форумах та зустрічах, змушують сидіти на карантині та здавати ПЦР-тести.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в адміністрації Кремля хочуть, щоб на президентських виборах 2024 Володимир Путін отримав понад 80% голосів. Для досягнення цієї цифри будуть використані різноманітні стратегії, включаючи залучення активних прихильників Путіна, адміністративні методи та електронне голосування.