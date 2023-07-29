Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Путін панічно боїться підхопити заразу: які абсурдні заходи проводять заради нього arrow

Путін панічно боїться підхопити заразу: які абсурдні заходи проводять заради нього

29 липня 2023 23:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Путін панічно боїться підхопити заразу і бере з собою на переговори антисептик
Президент РФ Володимир Путін взяв з собою на переговори антисептик. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський диктатор Володимир Путін панічно боїться підхопити заразу, внаслідок чого почав брати з собою антисептик на переговори з закордонними лідерами. Зокрема, пляшечку з антисептичною рідиною помітили на останніх декількох зустрічах з африканськими представниками.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Путін носить на переговори антисептик

Повідомляється, що у рамках форуму "Росія — Африка" на столі поруч з російським диктатором стояла пляшечка, яка схожа на антисептик. Зазначають, що раніше Путін не брав цей засіб на переговори з іншими закордонними лідерами. 

"Ця бульбашка нагадує антисептик, який Путін почав використовувати у 2020 році з початком пандемії коронавірусу. Вартість флакона такого санітайзера на сайті Аптека.ру — близько 1000 рублів", — кажуть росЗМІ. 

Про що це свідчить

За словами росЗМІ, це можна пояснити тим, що Путін досі боїться підхопити коронавірус. 

Також з метою безпеки для Путіна почали проводити інші заходи перед зустрічами, а саме, знезаражувати приміщення. Учасників, які беруть участь у форумах та зустрічах, змушують сидіти на карантині та здавати ПЦР-тести. 

null
Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в адміністрації Кремля хочуть, щоб на президентських виборах 2024 Володимир Путін отримав понад 80% голосів. Для досягнення цієї цифри будуть використані різноманітні стратегії, включаючи залучення активних прихильників Путіна, адміністративні методи та електронне голосування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз