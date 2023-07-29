Путин панически боится подхватить заразу и берет с собой на переговоры антисептик

Президент РФ Владимир Путин взял с собой на переговоры антисептик. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин панически боится подхватить заразу, в результате чего стал брать с собой антисептик на переговоры с зарубежными лидерами. В частности, бутылочку с антисептической жидкостью заметили на последних нескольких встречах с африканскими представителями.

Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что в рамках форума "Россия — Африка" на столе рядом с российским диктатором стояла бутылочка, похожая на антисептик. Отмечают, что ранее Путин не брал это средство для переговоров с другими зарубежными лидерами.

"Этот пузырь напоминает антисептик, который Путин начал использовать в 2020 году с началом пандемии коронавируса. Стоимость флакона такого санитайзера на сайте Аптека.ру — около 1000 рублей", — говорят росСМИ.

О чем это свидетельствует

По словам росСМИ, это можно объяснить тем, что Путин до сих пор боится подхватить коронавирус.

Также в целях безопасности для Путина начали проводить другие мероприятия перед встречами, а именно обеззараживать помещение. Участников, участвующих в форумах и встречах, заставляют сидеть на карантине и сдавать ПЦР-тесты.

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, в администрации Кремля хотят, чтобы на президентских выборах 2024 года Владимир Путин получил более 80% голосов. Для достижения этой цифры будут использованы различные стратегии, включая привлечение активных сторонников Путина, административные методы и электронное голосование.