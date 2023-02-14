Вихід росії з ЄСПЛ: путін пояснив причини - відео

володимир путін

Російський диктатор володимир путін пояснив відмову від виконання рішень Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) тим, що рішення цього органу нібито були політизованими. При цьому він запевнив, що російські суди впораються із захистом прав людини не гірше.

Про це Путін сказав під час щорічної наради суддів арбітражних та військових судів, а також судів загальної юрисдикції.

Позиція путіна

Російський диктатор зазначив, що "багато думав" про наслідки виходу росії з-під юрисдикції ЄСПЛ. Водночас він переконаний, що російські суди нібито захищають права людини краще, ніж Європейський суд.

"Серед юридичної спільноти і загалом по країні думаючі люди задумалися про наслідки таких наших рішень, розгорнулася дискусія. Запитання було поставлено прямо: чи не спричинить вихід із ЄСПЛ зниження рівня захисту прав і свобод у нашій країні. Не буду приховувати, і я про це думав завжди. Тому що ми повинні забезпечити інтереси громадян. Але на мій погляд наша судова система, використовуючи національні судові механізми, здатна їх надійно захистити", — сказав він.

Путін пояснив відмову росії від виконання рішень Європейського суду з прав людини тим, що вони нібито "мали політизований, упереджений характер".

"Причина такого кроку очевидна — окремі вердикти ЄСПЛ мали відверто політизований характер. Правда, це було уже достатньо давно... Але останнім часом це стало просто неприйнятно. А упередженість, чим би вони не виправдовувалися, для судової влади абсолютно неприпустима", — наголосив диктатор.

Нагадаємо, Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити рф з організації 16 березня 2022 року. Після цього Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо призупинення розгляду усіх скарг проти російської федерації. Таким чином росія вийшла з-під юрисдикції ЄСПЛ.