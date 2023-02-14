Выход россии из ЕСПЧ: путин объяснил причины

владимир путин

Российский диктатор владимир путин объяснил отказ от выполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) тем, что решения этого органа якобы были политизированы. При этом он заверил, что российские суды справятся с защитой прав человека не хуже.

Об этом путин сказал на ежегодном совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Позиция путина

Российский диктатор отметил, что "много думал" о последствиях выхода россии из-под юрисдикции ЕСПЧ. В то же время, он убежден, что российские суды якобы защищают права человека лучше, чем Европейский суд.

"Среди юридического сообщества и в целом по стране думающие люди задумались о последствиях таких наших решений, развернулась дискуссия. Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод в нашей стране. Не буду скрывать, и я об этом думал всегда. Потому что мы должны обеспечить интересы граждан. Но, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить", — сказал он.

Путин объяснил отказ россии от выполнения решений Европейского суда по правам человека тем, что они якобы "имели политизированный, предвзятый характер".

"Причина такого шага очевидна — отдельные вердикты ЕСПЧ имели откровенно политизированный характер. Правда, это было уже достаточно давно... Но в последнее время это стало просто неприемлемо. А предвзятость, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти совершенно недопустима", — подчеркнул диктатор.

Напомним, Комитет министров Совета Европы принял решение исключить рф из организации 16 марта 2022 года. После этого Европейский суд по правам человека принял решение о приостановлении рассмотрения всех жалоб против российской федерации. Таким образом, россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.