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​​​​​​​Путін погрожував Джонсону ракетним ударом перед початком війни

30 січня 2023 08:22
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Путін перед початком війни погрожував Джонсону ракетним ударом
Лідери росії та Великої Британії мали тривалу розмову у лютому 2022 року
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що кремлівський диктатор володимир путін погрожував йому ракетним ударом. Це сталося перед початком повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомило британське видання BBC.

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Попередження Джонсона

У документальному фільмі компанії BBC, присвяченому взаємодії президента росії володимира путіна зі світовими лідерами, експрем’єр Великої Британії розповів про телефонну розмову із хазяїном кремля напередодні початку великої війни в Україні.

Джонсон тоді наголосив, що така війна стане цілковитою катастрофою для самої росії.

Тодішній очільник британського уряду заявив путіну, що вторгнення росії приведе до санкцій Заходу та збільшення кількості військ НАТО на кордонах російської федерації.

Джонсон визнав, що намагався запобігти війні, заявивши, що Україна в осяжному майбутньому не вступить до НАТО.

Погроза путіна

У свою чергу, володимир путін, за словами Джонсона, несподівано вирішив пригрозити персонально йому.

Колишній британський прем’єр нагадав, що путін у тій розмові заявив щось на кшталт "Борисе, я не хочу робити тобі боляче, але за допомогою ракети це займе усього хвилину, не більше".

Втім, припустив Борис Джонсон, ця погроза не була реальною, так путін лише намагався змусити британського прем’єра піти на переговори із Росією.

Видання зазначило, що неможливо точно визначити, реально путін погрожував ракетним ударом по резиденції британського прем’єр-міністра чи тільки блефував.

"Однак, враховуючи попередні напади росії на Велику Британію — востаннє в Солсбері у 2018 році — будь-яку загрозу з боку російського лідера, якою б легковажною вона не була, пан Джонсон не міг би сприймати ніяк інакше, як реальну і серйозну", — наголосили у виданні.

Нагадаємо, Борис Джонсон, тоді ще — прем'єр-міністр Великої Британії, 24 серпня, на День Незалежності України, приїжджав до Києва. До того ж це був не перший візит Джонсона до України після початку повномасштабної російсько-української війни.

Також Джонсон розповів про жахливі наслідки для світу у разі перемоги володимира путіна у війні з Україною. За словами тодішнього голови британського уряду, якщо путін здобуде перемогу у війні, то це стане "зеленим світлом" для будь-якого автократа у світі.

А вже 4 жовтня 2022 року вчена рада Львівського університету присвоїла Джонсону звання "Почесний доктор Львівського національного університету імені Івана Франка".

Фото з російських ЗМІ

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