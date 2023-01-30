Путин перед началом войны угрожал Джонсону ракетным ударом

Лидеры россии и Великобритании имели длительный разговор в феврале 2022 года

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом. Это произошло перед началом полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщило британское издание BBC.

Предупреждение Джонсона

В документальном фильме компании BBC, посвященном взаимодействию президента россии владимира путина с мировыми лидерами, экспремьер Великобритании рассказал о телефонном разговоре с хозяином кремля накануне начала войны в Украине.

Джонсон тогда подчеркнул, что подобная война станет полной катастрофой для самой россии.

Тогдашний глава британского правительства заявил путину, что вторжение россии приведет к санкциям Запада и увеличению количества войск НАТО на границах российской федерации.

Джонсон признал, что пытался предотвратить войну, заявив, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО.

Угроза путина

В свою очередь, владимир путин, по словам Джонсона, неожиданно решил пригрозить персонально ему.

Бывший британский премьер напомнил, что путин в том разговоре заявил что-то вроде "Борис, я не хочу делать тебе больно, но с помощью ракеты это займет всего минуту, не больше" .

Впрочем, предположил Борис Джонсон, эта угроза не была реальной, так путин только пытался заставить британского премьера пойти на переговоры с россией.

Издание отметило, что невозможно точно определить, реально ли путин угрожал ракетным ударом по резиденции британского премьер-министра или только блефовал.

"Однако, учитывая предыдущие нападения россии на Великобританию - в последний раз в Солсбери в 2018 году — любую угрозу со стороны российского лидера, какой бы легкомысленной она ни была, господин Джонсон не мог бы воспринимать никак иначе, как реальную и серьезную", — отметили в издании.

Напомним, Борис Джонсон, тогда еще премьер-министр Великобритании, 24 августа, на День Независимости Украины, приезжал в Киев. К тому же, это был не первый визит Джонсона в Украину после начала полномасштабной российско-украинской войны.

Также Джонсон рассказал об ужасных последствиях для мира в случае победы владимира путина в войне с Украиной. По словам тогдашнего главы британского правительства, если пути одержат победу в войне, то это станет "зеленым светом" для любого автократа в мире.

А уже 4 октября 2022 ученый совет Львовского университета присвоил Джонсону звание "Почетный доктор Львовского национального университета имени Ивана Франко".

Фото из российских СМИ