Путін прибув до Китаю, щоб просити про додаткову військову допомогу, — Reuters

Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Лідер Росії Володимир Путін приїхав до Китаю з дводенним візитом у четвер, 16 травня. Там, за даними аналітиків, російський диктатор зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном, щоб обговорити додаткову військову підтримку для своєї країни для продовження війни проти України.

Про це пише Reuters.

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Зазначається, що це перша закордонна поїздка Путіна після переобрання його президентом РФ. Під час переговорів він обговорить з Сі ситуацію в Україні й Азії, енергетику та торгівлю з КНР.

Своєю чергою, китайський лідер відзначив відносини між країнами та закликає ще більше працювати над їх розвитком.

"Сьогодні китайсько-російські відносини досягнуті важкою працею, і обидві сторони повинні плекати та розвивати їх. Китай готовий спільно омолодження наших країн, а також працювати разом, щоб відстоювати чесність і справедливість у світі", — сказав Сі Путіну під час їхньої зустрічі.

Видання нагадує, що у лютому 2022 року Китай і Росія оголосили про "безмежне" партнерство між країнами. Тоді, як відомо, Путін якраз відвідав Пекін за декілька днів до того, як російські війська вторгнулися в Україну.

Нагадаємо, у США тим часом жорстко відреагували на заплановану зустріч Путіна й Сі Цзіньпіна.

До слова, 9 травня президент Китаю Сі Цзіньпінь зустрівся з угорським лідером Віктором Орбаном. Відомо, що лідери активно обговорювали нарощення економічної та політичної співпраці.