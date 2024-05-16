Путин прибыл в Китай, чтобы просить о дополнительной военной помощи, — Reuters

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Лидер России Владимир Путин приехал в Китай с двухдневным визитом в четверг, 16 мая. Там, по данным аналитиков, российский диктатор встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить дополнительную военную поддержку своей страны для продолжения войны против Украины.

Об этом пишет Reuters.

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Это первая заграничная поездка Путина после переизбрания его президентом РФ. В ходе переговоров он обсудит с Си ситуацию в Украине и Азии, энергетику и торговлю с КНР.

В свою очередь, китайский лидер отметил отношения между странами и призывает еще больше работать над их развитием.

"Сегодня китайско-российские отношения достигнуты тяжелым трудом, и обе стороны должны питать и развивать их. Китай готов совместно омоложение наших стран, а также работать вместе, чтобы отстаивать честность и справедливость в мире", — сказал Си Путину во время их встречи.

Издание напоминает, что в феврале 2022 года Китай и Россия объявили о "безграничном" партнерстве между странами. Тогда, как известно, Путин посетил Пекин за несколько дней до того, как российские войска вторглись в Украину.

Напомним, в США тем временем жестко отреагировали на запланированную встречу Путина и Си Цзиньпина.

К слову, 9 мая президент Китая Си Цзиньпин встретился с венгерским лидером Виктором Орбаном. Известно, что лидеры активно обсуждали наращивание экономического и политического сотрудничества.