Башар Асад та володимир путін

Російський диктатор володимир путін та президент Сирії Башар Асад проводять переговори у кремлі. Асад висловив підтримку росії у боротьбі зі "старими і новими нацистами".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Переговори путіна й Асада

Відомо, що Асад приїхав до москви у вівторок увечері, 14 березня. Сьогодні вранці він поклав вінок до могили Невідомого солдата в Олександрівському саду.



Під час переговорів путін похвалив Асада за спільну боротьбу з "міжнародним тероризмом", а також за збільшення обсягу торгівлі, який нібито зріс на 7% "попри все".



Зі свого боку Асад подякував росії за допомогу з ліквідацією наслідків землетрусів, а також висловив їй підтримку у боротьбі зі "старими й новими нацистами" під час так званої "спецоперації" проти народу України.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ дізналися, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає росію уже наступного тижня. Він прилетить до москви, де зустрінеться з путіним.