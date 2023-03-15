Путін проводить переговори з Асадом у кремлі: що відомо
Російський диктатор володимир путін та президент Сирії Башар Асад проводять переговори у кремлі. Асад висловив підтримку росії у боротьбі зі "старими і новими нацистами".
Про це повідомляють російські ЗМІ.
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Переговори путіна й Асада
Відомо, що Асад приїхав до москви у вівторок увечері, 14 березня. Сьогодні вранці він поклав вінок до могили Невідомого солдата в Олександрівському саду.
Під час переговорів путін похвалив Асада за спільну боротьбу з "міжнародним тероризмом", а також за збільшення обсягу торгівлі, який нібито зріс на 7% "попри все".
Зі свого боку Асад подякував росії за допомогу з ліквідацією наслідків землетрусів, а також висловив їй підтримку у боротьбі зі "старими й новими нацистами" під час так званої "спецоперації" проти народу України.
Нагадаємо, нещодавно ЗМІ дізналися, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає росію уже наступного тижня. Він прилетить до москви, де зустрінеться з путіним.