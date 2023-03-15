Путин проводит переговоры с Асадом в кремле: что известно
Российский диктатор владимир путин и президент Сирии Башар Асад проводят переговоры в кремле. Асад выразил поддержку россии в борьбе со "старыми и новыми нацистами".
Об этом сообщают российские СМИ.
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Переговоры путина и Асада
Известно, что Асад приехал в москву во вторник вечером, 14 марта. Сегодня утром он положил венок на могилу Неизвестного солдата в Александровском саду.
Во время переговоров путин похвалил Асада за совместную борьбу с "международным терроризмом", а также за увеличение объема торговли, якобы возросшего на 7% "несмотря на все".
Со своей стороны Асад поблагодарил россию за помощь с ликвидацией последствий землетрясений, а также выразил ей поддержку в борьбе со "старыми и новыми нацистами" во время так называемой "спецоперации" против народа Украины.
Напомним, недавно СМИ узнали, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит россию уже на следующей неделе. Он прилетит в москву, где встретится с путиным.