Путін виступить із промовою на параді Перемоги: Пєсков зробив офіційну заяву

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив у понеділок, що президент Російської Федерації планує виступити з промовою на параді Перемоги на Червоній площі 9 травня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Виступ Путіна на параді Перемоги

Відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах марафону "Знання", Пєсков наголосив, що президент не лише присутній на параді, а й планує звернутися до нації.

Напередодні 77-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, парад на Червоній площі стає традиційним заходом у Росії. Сотні тисяч людей збираються щороку, щоб вшанувати пам'ять полеглих героїв та побачити військові проходи та техніку.

За словами Пєскова, Путін виступить з промовою цього дня, щоб передати важливі послання про значущість свята та про те, що Перемога у Великій Вітчизняній війні є історичним досягненням, яке необхідно зберігати та передавати майбутнім поколінням.

Нагадаємо, що прессекретар президента держави-агресора Росії Дмитро Пєсков назвав брехнею інформацію про двійників Володимира Путіна. Він також дав коментар щодо бункера диктатора РФ. Прессекретар Путіна також заявив, що президент РФ не сидить у бункерах.