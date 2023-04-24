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Путин выступит с речью на параде Победы: Песков сделал официальное заявление

24 апреля 2023 22:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин выступит с речью на параде Победы: Песков сделал официальное заявление
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, подтвердил в понедельник, что президент Российской Федерации планирует выступить с речью на параде Победы на Красной площади 9 мая. 

Об этом сообщают российские СМИ.

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Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах марафона "Знание", Песков подчеркнул, что президент не только присутствует на параде, но и планирует обратиться к нации.

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, парад на Красной площади становится традиционным мероприятием в России. Сотни тысяч людей собираются каждый год, чтобы почтить память павших героев и увидеть военные проходы и технику.

По словам Пескова, Путин выступит с речью в этот день, чтобы передать важные послания о значимости праздника и о том, что Победа в Великой Отечественной войне является историческим достижением, которое необходимо сохранять и передавать будущим поколениям.

Напомним, что пресс-секретарь президента государства-агрессора России Дмитрий Песков назвал ложью информацию о двойниках Владимира Путина. Он также дал комментарий по поводу бункера диктатора РФ. Пресс-секретарь Путина также заявил, что президент РФ не сидит в бункерах.

 

 

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