Путін вперше поїде закордон після видачі ордену на арешт: яку країну відвідає

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Китай. Це буде його перша закордонна поїздка після того, як йому видали орден на арешт.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Відомо, що в Кремлі готуються відправити Путіна у Китай для участі у форумі під назвою "Один пояс, один шлях". Диктатора запросив китайський лідер Сі Цзіньпін.

За попередньою інформацією, відповідний захід відбудеться у жовтні.

Як йдеться у виданні, Путін готовий їздити у ті країни, у яких його спецслужби можуть гарантувати йому безпеку. Китай є однією з таких.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір відвідати Росію вже наступного тижня, 8 вересня, і зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Турецький лідер має намір відновити зернову угоду, яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої Росія вийшла у липні.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін не поїхав на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки. Це демонструє, що міжнародне право виконує свої функції. Через це російський диктатор повинен бути на лаві підсудних.