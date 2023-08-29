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Путін вперше поїде закордон після видачі ордену на арешт: яку країну відвідає

29 серпня 2023 17:19
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Козюк Тетяна
редактор
Путін вперше поїде закордон після видачі ордену на арешт: яку країну відвідає
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський диктатор Володимир Путін планує відвідати Китай. Це буде його перша закордонна поїздка після того, як йому видали орден на арешт. 

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Відомо, що в Кремлі готуються відправити Путіна у Китай для участі у форумі під назвою "Один пояс, один шлях". Диктатора запросив китайський лідер Сі Цзіньпін. 

За попередньою інформацією, відповідний захід відбудеться у жовтні. 

Як йдеться у виданні, Путін готовий їздити у ті країни, у яких його спецслужби можуть гарантувати йому безпеку. Китай є однією з таких. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган має намір відвідати Росію вже наступного тижня, 8 вересня, і зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Турецький лідер має намір відновити зернову угоду, яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої Росія вийшла у липні.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін не поїхав на саміт БРІКС до Південно-Африканської Республіки. Це демонструє, що міжнародне право виконує свої функції. Через це російський диктатор повинен бути на лаві підсудних. 

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