Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин намерен посетить Китай. Это будет его первая заграничная поездка после того, как ему выдали орден на арест.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Известно, что в Кремле готовятся отправить Путина в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь". Диктатора пригласил китайский лидер Си Цзиньпин.

По предварительной информации, соответствующее мероприятие состоится в октябре.

Как говорится в издании, Путин готов ездить в те страны, где его спецслужбы могут обеспечить ему безопасность. Китай является одной из таких.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию на следующей неделе, 8 сентября, и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Турецкий лидер намерен возобновить зерновое соглашение, которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море и из которого Россия вышла в июле.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин не поехал на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Это показывает, что международное право выполняет свои функции. Поэтому российский диктатор должен быть на скамье подсудимых.