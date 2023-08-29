Путин впервые поедет за границу после выдачи ордена на арест: какую страну посетит
Российский диктатор Владимир Путин намерен посетить Китай. Это будет его первая заграничная поездка после того, как ему выдали орден на арест.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Зачем Путин едет в Китай
Известно, что в Кремле готовятся отправить Путина в Китай для участия в форуме "Один пояс, один путь". Диктатора пригласил китайский лидер Си Цзиньпин.
По предварительной информации, соответствующее мероприятие состоится в октябре.
Как говорится в издании, Путин готов ездить в те страны, где его спецслужбы могут обеспечить ему безопасность. Китай является одной из таких.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию на следующей неделе, 8 сентября, и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Турецкий лидер намерен возобновить зерновое соглашение, которое позволило Украине экспортировать зерно через Черное море и из которого Россия вышла в июле.
Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин не поехал на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику. Это показывает, что международное право выполняет свои функции. Поэтому российский диктатор должен быть на скамье подсудимых.