Путін заявив про розвиток "ядерної тріади" та почав лякати новими ракетами

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Президент РФ Володимир Путін на зустрічі з випускниками військових вузів заявив про плани розвитку "ядерної тріади" Росії. Диктатор анонсував заміну старих ракет на новітні ядерні ракети "Сармат".

Про це повідомляє росЗМІ.

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Путін заявив, що Росія продовжить розвиток ядерної тріади За словами диктатора це є ключовою гарантією військової безпеки РФ.

"З урахуванням нових викликів і, звісно, безцінного досвіду проведення "спеціальної воєнної операції", продовжимо всесторонньо вдосконалювати збройні сили. Найважливіше завдання тут — розвиток ядерної тріади, яка є ключовою гарантією військової безпеки Росії та глобальної стабільності", — сказав Путін під час виступу.

Він заявив, що близько половини частин та з'єднань РВСП оснащені новітніми комплексами "Ярс". Також диктатор розповів про переозброєння військ на сучасні ракетні системи із гіперзвуковою бойовою частиною "Авангард".

"А найближчим часом на бойове чергування заступлять перші пускові установки комплексу "Сармат" з новою важкою ракетою", — заявив Путін.

Нагадаємо, нещодавно радника керівника Офісу Президента Михайло Подоляк різко заявив, "як тільки рука Путіна потягнеться до ядерної зброї — її буде відтято".