Путин заявил о развитии "ядерной триады" и начал пугать новыми ракетами

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов заявил о планах развития "ядерной триады" России. Диктатор анонсировал замену старых ракет на новые ядерные ракеты "Сармат".

Об этом сообщает росСМИ.

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Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады. По словам диктатора, это является ключевой гарантией военной безопасности РФ.

"С учетом новых вызовов и, конечно, бесценного опыта проведения "специальной военной операции", продолжим всесторонне совершенствовать вооруженные силы. Важнейшая задача здесь — развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности", — сказал Путин.

Он заявил, что около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс". Также диктатор рассказал о перевооружении войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".

"А в ближайшее время на боевое дежурство вступят первые пусковые установки комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой", — заявил Путин.

Напомним, недавно советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк резко заявил, "как только рука Путина потянется к ядерному оружию — оно будет отсечено".