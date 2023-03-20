путін заявив, що росія готова "обговорити" "мирний план" Китаю щодо України

Сі Цзіньпін та володимир путін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 березня прибув до москви на переговори з президентом росії володимиром путіним. Російський диктатор вже заявив, що готовий "обгворити мирний план Китаю" щодо України.

Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.

Переговори путіна і Цзіньпіна

путін заявив, що уважно ознайомився із планом Китаю щодо "українського врегулювання". Президент рф зазначив, що план Пекіна можна обговорити, а росія завжди відкрита для переговорного процесу.

Сі Цзіньпін, своєю чергою, висловив упевненість, що на президентських виборах 2024 року російський народ підтримає кандидатуру путіна.

На думку експертів, Сі Цзіньпін завдяки цим переговорам хоче посилити політичну, економічну та технологічну залежність путінського режиму від КНР.

Відомо, що візит триватиме три дні. У понеділок пройшла зустріч лідерів двох держав, у вівторок відбудуться переговори в розширеному складі і підписання офіційних документів. Одна з ключових тем перемовин — війна рф проти України та китайський "мирний план".

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав свій візит до москви "новим імпульсом" у відносинах з рф. Він упевнений, що розвиток відносин між двома країнами принесе не лише вигоду, а й значний внесок у прогрес усього світу.

Фото: Associated Press