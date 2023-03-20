путин заявил, что россия готова "обсудить" "мирный план" Китая относительно Украине

Си Цзиньпин и владимир путин

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в москву на переговоры с президентом россии владимиром путиным. Российский диктатор уже заявил, что готов "оговорить мирный план Китая" по Украине.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Переговоры путина и Цзиньпина

путин заявил, что внимательно ознакомился с планом Китая по "украинскому урегулированию". Президент россии отметил, что план Пекина можно обсудить, а россия всегда открыта для переговорного процесса.

Си Цзиньпин в свою очередь выразил уверенность, что на президентских выборах 2024 года российский народ поддержит кандидатуру путина.

По мнению экспертов, Си Цзиньпин, благодаря этим переговорам, хочет усилить политическую, экономическую и технологическую зависимость путинского режима от КНР.

Известно, что визит продлится три дня. В понедельник прошла встреча лидеров двух государств, во вторник состоятся переговоры по расширенному составу и подписание официальных документов. Одна из ключевых тем переговоров — война россии против Украины и китайский "мирный план".

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин назвал свой визит в москву "новым импульсом" в отношениях с рф. Он уверен, что развитие отношений между двумя странами принесет не только выгоду, но и значительный вклад в прогресс по всему миру.

Фото: Associated Press