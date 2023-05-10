Путін запропонував розірвати договір контролю над озброєннями в Європі

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін вніс до Державної думи проєкт закону про відмову Росії від Договору про звичайні збройні сили озброєння в Європі. При цьому договір був зупинений з 2007 року.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону, ситуація в Європі в галузі звичайних озброєнь значно погіршилася за цей час, а США та їхні союзники проводять лінію на військову конфронтацію з Росією, що може мати катастрофічні наслідки.

Дія Договору є безстроковою, але кожна держава-учасниця має право вийти з неї за умови завчасного повідомлення депозитарію та інших держав-учасниць щонайменше за 150 днів. При цьому автоматично припиняється дія пов'язаних із ним міжнародних договорів.

Голова комітету Державної думи з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що комітет готовий у пріоритетному порядку розглянути питання про денонсацію договору, як тільки пакет документів буде внесено президентом на розгляд нижньої палати парламенту. Він виключив можливості розгляду на пленарному засіданні Державної думи 16 травня, а остаточне рішення буде ухвалено Радою Думи.

11 березня 2015 року Росія припинила свою участь у засіданнях Спільної консультативної групи з Договору про відкрите небо та припинила процес припинення свого членства у цьому договорі, проте вона все ще залишається його членом з юридичної точки зору. Хоча варто зазначити, що де-факто Росія вже давно не дотримується цього Договору.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська в Україні почали отримувати розконсервовані танки Т-54 та Т-55. Фото зі старою технікою окупанти виклали у соцмережі.

Також ми писали, що в Європейському Союзі останніми днями пожвавилися дискусії щодо наповнення чергового, 11-го, пакету санкцій проти Російської Федерації.