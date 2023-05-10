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Путин предложил разорвать договор контроля над вооружениями в Европе

10 мая 2023 21:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Путин предложил разорвать договор контроля над вооружениями в Европе
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, внес в Государственную думу проект закона об отказе России от Договора об обычных вооружениях в Европе. При этом договор был приостановлен с 2007 года.

Об этом пишут российские СМИ.

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 Согласно пояснительной записке к проекту закона, ситуация в Европе в области обычных вооружений значительно ухудшилась за это время, а США и их союзники проводят линию на военную конфронтацию с Россией, что может иметь катастрофические последствия.

Действие Договора является бессрочным, но каждое государство-участник имеет право выйти из него при условии заблаговременного уведомления депозитария и других государств-участников, минимум за 150 дней. При этом автоматически прекращается действие связанных с ним международных договоров.

Председатель комитета Государственной думы по международным делам, Леонид Слуцкий, заявил, что комитет готов в приоритетном порядке рассмотреть вопрос о денонсации договора, как только пакет документов будет внесен президентом на рассмотрение нижней палаты парламента. Он не исключил возможности рассмотрения на пленарном заседании Государственной думы 16 мая, а окончательное решение будет принято Советом Думы.

11 марта 2015 года Россия прекратила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по Договору об открытом небе и прекратила процесс приостановки своего членства в этом договоре, однако она все еще остается его членом с юридической точки зрения. Хотя стоит отметить, что де-факто Россия уже давно не придерживается этого Договора.

Напомним, что российские оккупационные войска в Украине начали получать расконсервированные танки Т-54 и Т-55. Фото со старой техникой оккупанты выложили в соцсети.

Также мы писали, что в Европейском Союзе в последние дни оживились дискуссии о наполнении очередного,11-го, пакета санкций против Российской Федерации.

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