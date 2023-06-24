Переворот у РФ: Путін зателефонував Ердогану

Президент Росії Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: google

Внаслідок перевороту, який наразі відбувається у РФ, російський диктатор зателефонував президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану. Після розмови у Туреччині зробили заяву.

Про це повідомляє видання Anadoly Agency.

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Путін зателефонував Ердогану

Відтак, турецький лідер заявив, що готовий зробити "свій внесок для врегулювання ситуації в Росії". Однак, поки що невідомо, який саме "внесок" він мав на увазі.

"Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у вирішення того, що сталося в цьому контексті, якомога швидше", — сказав Ердоган.

Водночас наголосив, що жодна з подій, що відбуваються в Росії, не повинна зійти зі свого місця.

Військовий переворот у РФ

Внаслідок військового перевороту у РФ, Путін почав телефонувати своїм союзникам.

Відтак, диктатор зателефонував президенту Білорусі Олександру Лукашенку, який підтримав кремлівський режим у його війні із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Також Путін зателефонував президенту Казахстану. Касим-Жомарт Токаєв заявив, що усі події в Ростові та сусідніх регіонах РФ є внутрішньою російською справою.

Нагадаємо, для російського диктатора Володимира Путіна критичними будуть наступні 24 години. За цей час він має вирішити проблему з бунтом Євгена Пригожина.