Переворот в РФ: Путин позвонил Эрдогану

Путин позвонил Эрдогану: в Турции сделали заявление по поводу событий в РФ
В результате происходящего переворота в РФ российский диктатор позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. После разговора в Турции сделали заявление.
Об этом сообщает издание Anadoly Agency.
Путин позвонил по телефону Эрдогану
Следовательно, турецкий лидер заявил, что готов внести "свой вклад для урегулирования ситуации в России". Однако пока неизвестно, какой именно "вклад" он имел в виду.
"Как Турция, мы готовы внести свой вклад в решение того, что произошло в этом контексте, как можно скорее", — сказал Эрдоган.
В то же время подчеркнул, что ни одно из происходящих в России событий не должно сойти со своего места.
Военный переворот в РФ
В результате военного переворота в РФ, Путин начал звонить по телефону своим союзникам.
Следовательно, диктатор позвонил по телефону президенту Беларуси Александру Лукашенко, который поддержал кремлевский режим в его войне с владельцем ПВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Также Путин позвонил президенту Казахстана. Касим-Жомарт Токаев заявил, что все события в Ростове и соседних регионах РФ являются внутренним российским делом.
Напомним, для российского диктатора Владимира Путина критическими будут следующие 24 часа. За это время ему предстоит решить проблему с бунтом Евгения Пригожина.