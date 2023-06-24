Переворот в РФ: Путин позвонил Эрдогану

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: google

В результате происходящего переворота в РФ российский диктатор позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. После разговора в Турции сделали заявление.

Об этом сообщает издание Anadoly Agency.

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Путин позвонил по телефону Эрдогану

Следовательно, турецкий лидер заявил, что готов внести "свой вклад для урегулирования ситуации в России". Однако пока неизвестно, какой именно "вклад" он имел в виду.

"Как Турция, мы готовы внести свой вклад в решение того, что произошло в этом контексте, как можно скорее", — сказал Эрдоган.

В то же время подчеркнул, что ни одно из происходящих в России событий не должно сойти со своего места.

Военный переворот в РФ

В результате военного переворота в РФ, Путин начал звонить по телефону своим союзникам.

Следовательно, диктатор позвонил по телефону президенту Беларуси Александру Лукашенко, который поддержал кремлевский режим в его войне с владельцем ПВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Также Путин позвонил президенту Казахстана. Касим-Жомарт Токаев заявил, что все события в Ростове и соседних регионах РФ являются внутренним российским делом.

Напомним, для российского диктатора Владимира Путина критическими будут следующие 24 часа. За это время ему предстоит решить проблему с бунтом Евгения Пригожина.