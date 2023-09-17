Путін знає, що війська НАТО не загрожують нікому, — командувач ЗС Норвегії

Голова Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен. Фото: NTB Rodrigo

Очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив, що РФ відвела від кордону держави 80% своїх військових після того, як розпочала повномасштабну війну в Україні. Попри цей факт, Росія продовжує говорити про загрозу з боку країн НАТО.

Про це він розповів під час пресконференції після засідання Військового комітету Альянсу.

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"І Путін дуже добре знає, що НАТО не є загрозою для Росії — ані Норвегія, ані Швеція, ані Фінляндія, ані Польща не загрожують РФ. Якби він вважав інакше, він не міг би перекинути всі свої війська в Україну", — запевнив генерал армії Норвегії.

Скільки військ РФ на кордоні з Норвегією

За його словами, на кордоні Норвегії з РФ залишилося близько 20% російських військ.

"На нашому кордоні з Росією залишилося, можливо, 20% або менше (російських. — Ред.) сил, ніж було до 24 лютого 2022 року. Він (Путін. — Ред.) пішов на цей ризик, бо знає, що НАТО нікому не загрожує, а він зайнятий в Україні", — зауважив голова Збройних сил Норвегії.

Відомо, що Норвегія межує з Росією в Заполяр'ї, на Кольському півострові.

Нагадаємо, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення за пропозицією уряду про затвердження нового пакету військової допомоги для України. Його загальна сума 94 млн євро.