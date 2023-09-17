Путин знает, что войска НАТО не угрожают никому, — командующий ВС Норвегии
Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристоферсен заявил, что РФ отвела от границы государства 80% своих военных после того, как начала полномасштабную войну в Украине. Несмотря на это, Россия продолжает говорить об угрозе со стороны стран НАТО.
Об этом он рассказал во время пресс-конференции после заседания Военного комитета Альянса.
Что сказал Кристоферсен
"И Путин очень хорошо знает, что НАТО не представляет угрозы для России — ни Норвегия, ни Швеция, ни Финляндия, ни Польша не угрожают РФ. Если бы он считал иначе, он не мог бы перебросить все свои войска в Украину", — заверил генерал армии Норвегии.
Сколько войск РФ на границе с Норвегией
По его словам, на границе Норвегии с РФ осталось около 20% российских войск.
"На нашей границе с Россией осталось, возможно, 20% или меньше (российских. — Ред.) сил, чем было до 24 февраля 2022 года. Он (Путин. — Ред.) пошел на этот риск, потому что знает, что НАТО никому не угрожает, а он занят в Украине", — отметил председатель Вооруженных сил Норвегии.
Известно, что Норвегия имеет границу с Россией в Заполярье, на Кольском полуострове.
Напомним, Президент Финляндии Саули Нииностио принял решение по предложению правительства об утверждении нового пакета военной помощи для Украины. Его общая сумма 94 млн евро.