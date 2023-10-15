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Путін зробив нову абсурдну заяву про війну в Україні

15 жовтня 2023 13:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Путін зробив нову абсурдну заяву про війну в Україні
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський диктатор Володимир Путін зробив нову скандальну заяву про війну в Україні. На цей раз він цинічно заявив, що контрнаступ ЗСУ "провалився". 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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За словами Путіна, російська армія нібито посилює свої сили по всій лінії фронту. 

"Контрнаступ України провалився повністю, російські війська сьогодні покращують своє становище практично на всьому просторі лінії зіткнення", — сказав Путін. 

Водночас, диктатор звернув увагу на те, що українська армія готує нові активні наступальні операції на окремих ділянках фронту. 

"Росія відповідним чином на це реагує", — відповів Путін. 

Путін про війну в Україні
Заява Путіна. Фото: скриншот

Провал РФ в Авдіївці

Російські військові не полишають спроб наступати та захопити населений пункт Авдіївку на Донеччині. Водночас ворожа армія стикається з низкою проблем, через які її плани навряд чи будуть успішними.

За словами речника Державного департаменту США Джона Кірбі, росіяни при спробі наступати на Авдіївку використовують тактику людської хвилі. Згідно з нею, військове керівництво кидає на фронт маси погано навчених і екіпірованих солдатів. Зазначається, що таке вже було у практиці РФ ще під час невдалого зимового наступу взимку 2023 року. 

Окрім цього, як стверджують у ГУР МО, російські сили не сформували достатніх резервів для того, щоб проводити наступ на усій лінії фронту, а лише на окремих ділянках. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вже неодноразово робив цинічні заяви про війну в Україну, яку розпочав сам. Цього разу він сказав, що Росія "була змушена ввести війська, бо цивілізованих способів забезпечення безпеки Росії вже не залишилося". 

Додамо, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Путін знову готується використати зиму як зброю війни.

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