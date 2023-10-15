Путин сделал новое абсурдное заявление о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин сделал новое скандальное заявление о войне в Украине. В этот раз он цинично заявил, что контрнаступление ВСУ "провалилось".

Об этом сообщают росСМИ.

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По словам Путина, русская армия якобы усиливает свои силы по всей линии фронта.

"Контрнаступление Украины провалилось полностью, российские войска сегодня улучшают свое положение практически на всем пространстве линии столкновения", — сказал Путин.

В то же время диктатор обратил внимание на то, что украинская армия готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.

"Россия соответствующим образом на это реагирует", — ответил Путин.

Заявление Путина. Фото: скриншот

Провал РФ в Авдеевке

Российские военные не оставляют попыток наступать и захватить населенный пункт Авдеевку на Донетчине. В то же время враждебная армия сталкивается с рядом проблем, из-за которых ее планы вряд ли будут успешными.

По словам представителя Государственного департамента США Джона Кирби, россияне при попытке наступать на Авдеевку используют тактику человеческой волны. Согласно ей, военное руководство бросает на фронт массы плохо обученных и экипированных солдат. Отмечается, что такое уже было в практике РФ еще во время неудачного зимнего наступления зимой 2023 года.

Кроме того, как утверждают в ГУР МО, российские силы не сформировали достаточных резервов для того, чтобы проводить наступление на всей линии фронта, а только на отдельных участках.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин уже неоднократно делал циничные заявления о войне на Украине, которую начал сам. В этот раз он сказал, что Россия "была вынуждена ввести войска, потому что цивилизованных способов обеспечения безопасности России уже не осталось".

Добавим, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Путин снова готовится использовать зиму как оружие войны.