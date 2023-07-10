Путін зустрічався з Пригожиним у Кремлі після заколоту, — Пєсков

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Після заколоту найманців Євгена Пригожина в Росії, президент РФ Володимир Путін 29 червня в Кремлі зустрічався з командирами і керівництвом ПВК "Вагнер". На зустрічі були присутні 35 осіб.

Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

Читайте також:

Зустріч Пригожина і Путіна після заколоту у РФ

Пєсков підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін зустрічався з ватажком "вагнерівців" Євгеном Пригожиним. Зустріч тривала протягом трьох годин. Окрім Пригожина, на зустрічі були ще 34 людини.

"Судячи з тієї кількості запитань, які я отримав від вас, вочевидь, ви мене будете питати про публікацію Liberation щодо зустрічі в Кремлі. Дійсно, президент мав таку зустріч. Він запросив на неї 35 осіб, усіх командирів загонів і керівництво компанії (ПВК "Вагнер". — Ред.), включно з самим Пригожиним. Ця зустріч відбулася в Кремлі 29 червня, тривала вона майже три години. Подробиці її невідомі", — сказав Пєсков.

Що передувало

Раніше французька газета Libération із посиланням на джерела в західній розвідці повідомила, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин після влаштованого ним військового заколоту зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

За даними видання, зустріч Пригожина з Путіним нібито відбулася 1 липня. Libération писала, що разом із командирами ПВК Пригожина запросили до Кремля, де він мав зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним, главою Росгвардії Віктором Золотовим і директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.

Нагадаємо, розвідка Британії проаналізувала висвітлення російськими державними ЗМІ бунту ПВК "Вагнер". ЗМІ майже напевне були спочатку здивовані заколотом і не були готові до нього.

Також ми писали, що внутрішні проблеми у російській ПВК "Вагнер" після нещодавнього бунту принесли певні вигоди для Збройних сил України. При цьому наслідки повстання у "Вагнері" та вплив цього на голову ПВК Євгена Пригожина досі не цілком зрозумілі.