Путин встречался с Пригожиным в Кремле после мятежа, — Песков

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ

После мятежа наемников Евгения Пригожина в России президент РФ Владимир Путин 29 июня в Кремле встречался с командирами и руководством ЧВК "Вагнер". На встрече присутствовало 35 человек.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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Песков подтвердил, что российский диктатор Владимир Путин встречался с предводителем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным. Встреча продолжалась в течение трех часов. Кроме Пригожина на встрече было еще 34 человека.

"Судя по тому количеству вопросов, которые я получил от вас, очевидно, вы меня будете спрашивать о публикации Liberation по поводу встречи в Кремле. Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек, всех командиров отрядов и руководство компании (ЧВК "Вагнер". — Ред.), включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня, длилась она почти три часа. Подробности ее неизвестны", — сказал Песков.

Что предшествовало

Ранее французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке сообщила, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после устроенного им военного мятежа встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным издания, встреча Пригожина с Путиным якобы прошла 1 июля. Libération писала, что вместе с командирами ЧВК Пригожина пригласили в Кремль, где ему предстояло встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, главой Росгвардии Виктором Золотовым и директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Напомним, разведка Британии проанализировала освещение российскими государственными СМИ бунта ЧВК "Вагнер". СМИ почти наверняка были сначала удивлены мятежом и не были готовы к нему.

Также мы писали, что внутренние проблемы в российском ЧВК "Вагнер" после недавнего бунта принесли определенные выгоды для Вооруженных сил Украины. При этом последствия восстания в "Вагнере" и влияние этого на председателя ЧВК Евгения Пригожина до сих пор не вполне ясны.