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Путін звільнив "маріупольського мʼясника" генерала Мізінцева

27 квітня 2023 12:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Путін звільнив "маріупольського мʼясника" генерала Мізінцева
Генерал-полковник Михайло Мізінцев. Фото: Telegram/Pravda_Gerashchenko
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Генерал-полковника Михайла Мізінцева звільнили з посади заступника міністра оборони РФ. Мова йде про "маріупольського мʼясника", який 3 місяці кервував облогою Маріуполя.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо

Першим про цю новину написав пропагандист і так званий "військовий  кореспондент" Олександр Сладков. Згодом його слова підтвердили і в Telegram-каналі "Раніше за всіх. Ну майже" з посиланням на власні джерела.

Андрющенко ж назвав Мізінцева "легшою ціллю для відплати".

"Тепер вже пенсіонер (чи просто звільнений), він стає набагато легшою ціллю для відплати. Добре. Будемо працювати з маріупольцями над наближенням відплати. Дарма русня тисячі маріупольців депортувала  до себе. Ох, дарма", — написав радник мера Маріуполя. 

Хто такий Михайло Мізінцев

Генерал-полковник прославився своїмим бомбардуваннями Сирії та став улюбленцем Путіна. За кілька місяців після повномасштабного вторгення, а саме навесні 2022 року, Мізінцева призначили керувати облогою Маріуполя.

Саме він віддавав жорстокі накази обстрілювати місто та нещадно вбивати мирне населення. Удари по пологовому будинку та драмтеатрі були нанесені під час його командування.

За півроку до повномасштабної війни, у вересні 2022 року, його призначили заступником Міністра оборони Росії.

Зазначимо, що причини відставки поки що не відомі. У Кремлі не дали офіційних коментарів щодо звільнення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія Google оприлюднила свіжі супутникові фотографії Маріуполя. На цих фото можна побачити наслідки російської агресії та численних обстрілів міста.

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