Путин уволил "мариупольского мясника" генерала Мизинцева

Генерал-полковник Михаил Мизинцев. Фото: Telegram/Pravda_Gerashchenko

Генерал-полковника Михаила Мизинцева уволили с должности замминистра обороны РФ. Речь идет о "мариупольском мяснике", который 3 месяца руководил осадой Мариуполя.

Об этом пишет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

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Что известно

Первым об этой новости написал пропагандист и так называемый "военный корреспондент" Александр Сладков. Впоследствии его слова подтвердили и в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на собственные источники.

Андрющенко же назвал Мизинцева "легкой целью для возмездия".

"Теперь уже пенсионер (или просто уволен), он становится гораздо более легкой целью для возмездия. Хорошо. Будем работать с мариупольцами над приближением возмездия. Зря русская тысячи мариупольцев депортировала к себе. Ох, зря", — написал советник мэра Мариуполя.

Кто такой Михаил Мизинцев

Генерал-полковник прославился своими бомбардировками Сирии и стал любимцем Путина. Через несколько месяцев после полномасштабного вторжения, а именно весной 2022 года, Мизинцев был назначен руководителем осады Мариуполя.

Он отдавал жестокие приказы обстреливать город и беспощадно убивать мирное население. Удары по роддому и драмтеатру были нанесены во время его командования.

За полгода до полномасштабной войны в сентябре 2022 года его назначили заместителем Министра обороны России.

Отметим, что причины отставки пока не известны. В Кремле не дали официальных комментариев по увольнению.

Напомним, ранее мы писали, что компания Google обнародовала свежие спутниковые фотографии Мариуполя. На этих фотографиях можно увидеть последствия российской агрессии и многочисленных обстрелов города.