Раптово ожив: Кадиров вийшов у прямий ефір після чуток про смертельну хворобу

Очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Російські пропагандисти все частіше дають невтішні прогнози щодо стану здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова. Проте на тлі цих чуток він вийшов в прямий ефір і заявив, що живе щасливо.

Відповідне відео опублікували росЗМІ.

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У якому стані Кадиров

Кадиров все ж живий. Глава окупаційної адміністрації Чечні, щоб довести це, вийшов у прямий ефір в Instagram разом із депутатом Держдуми Адамом Делімхановим, який минулого місяця нібито також отримав поранення на війні в Україні.

"Ми живемо потихеньку. Довго жити ми все одно не хочемо", — сказав Кадиров у своєму ефірі.

Що передувало

Напередодні з'явилася інформація, що глава окупаційної адміністрації Чечні Рамзан Кадиров нібито перебуває при смерті. Крім того, опозиційні чеченські ЗМІ запевняють, що йому лишилося недовго, бо в нього "остаточно відмовили нирки й він уже навіть не розмовляє".

До того ж за даними джерел, терористу лишилося жити недовго.

Нагадаємо, в Китаї вирішили створювати та продавати ляльки у вигляді Рамзана Кадирова. Коштуватиме така "іграшка" 12 тисяч рублів.