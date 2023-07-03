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Внезапно ожил: Кадыров вышел в прямой эфир после слухов о смертельной болезни

3 июля 2023 07:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Внезапно ожил: Кадыров вышел в прямой эфир после слухов о смертельной болезни
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские пропагандисты все чаще дают неутешительные прогнозы по состоянию здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова. Однако на фоне этих слухов он вышел в прямой эфир и заявил, что жив счастливо.

Соответствующее видео было опубликовано росСМИ.

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В каком состоянии Кадыров

Кадыров все же жив. Глава оккупационной администрации Чечни, чтобы доказать это, вышел в прямой эфир в Instagram вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, который в прошлом месяце якобы также получил ранения на войне в Украине.

"Мы живем потихоньку. Долго жить мы все равно не хотим", — сказал Кадыров в своем эфире.

Что предшествовало

Накануне появилась информация, что глава оккупационной администрации Чечни Рамзан Кадыров якобы находится при смерти. Кроме того, оппозиционные чеченские СМИ уверяют, что ему осталось недолго, потому что у него "окончательно отказали почки и он уже даже не разговаривает".

К тому же, по данным источников, террористу осталось жить недолго.

Напомним, в Китае решили создавать и продавать куклы в виде Рамзана Кадырова. Обойдется такая "игрушка" в 12 тысяч рублей.

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