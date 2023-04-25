Чого очікувати від зустрічі президентів США та Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

26 квітня у США пройде офіційна зустріч Джо Байдена з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Союз цих двох країн може зіграти важливу роль у протистоянні навислій загрозі з боку Росії, Китаю та Північної Кореї.

Яких важливих рішень варто очікувати від зустрічі та найголовніше — чи підійматимуть питання поставок зброї Україні від Південної Кореї? На ці питання відповідає у своїй статті професор корейських досліджень університету Тафтса Сунг-Юн Лі. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом у Білому домі 26 квітня 2023 року — рідкісний державний візит, який відбувається в той час, коли дві країни намагаються протистояти спільним проблемам.

Це лише другий офіційний візит глави іноземної держави до США за часів адміністрації Байдена, після візиту президента Франції Еммануеля Макрона наприкінці 2022 року. Те, що Білий дім надав таку честь Юну, відносному політичному новачку до вступу на посаду в травні 2022 року, може стати несподіванкою для деяких зовнішньополітичних оглядачів.

Сеул не має такого впливу в міжнародній політиці, як деякі інші союзники США. Він є важливим економічним партнером, але такими ж є і Японія, Німеччина, Канада та Мексика — всі вони стоять вище Південної Кореї за загальним обсягом торгівлі зі США.

Навіщо ж тоді вся ця помпезність і церемонія для Юна? Як дослідник корейської політичної історії та відносин між США і Східною Азією, я вважаю, що відповідь можна знайти в трьох точках на карті та їхніх урядах: Пхеньян, Пекін і Москва. Зустріч у Білому домі цілком може бути присвячена зміцненню зв'язків між Сеулом і Вашингтоном, але насправді вони захочуть надіслати послання єдності перед обличчям брязкання шаблями — а може й чогось гіршого — з боку Північної Кореї, Китаю і Росії.

Дружба, викувана на війні

Відносини Вашингтона і Сеула були викувані в кривавому горнилі Корейської війни 1950-1953 років. Протягом кількох десятиліть альянс був однобоким, особливо впродовж двох десятиліть після перемир'я 1953 року, коли південнокорейська економіка майже повністю залежала від американської допомоги.

Але за останні два десятиліття Південна Корея вирівняла становище, ставши світовим лідером в електроніці, судноплавстві, автомобілебудуванні, виробництві зброї та поп-культурі. Американсько-південнокорейський альянс перетворився на союз, заснований як на економічних інтересах, так і на дипломатичних та стратегічних міркуваннях.

Навіть делікатне питання нещодавніх повідомлень про ймовірне шпигунство США за офісом президента Південної Кореї навряд чи затьмарить дружелюбність, яку очікується побачити під час двосторонньої зустрічі.

Зрештою, у Байдена і Юна є більш серйозні питання, які вони мають вирішувати. Державний візит відбувається після року, протягом якого Північна Корея випустила майже 100 ракет в небо на Корейському півострові і навколо нього, Росія нахабно вторглася в Україну, а Китай посилив свою риторику навколо спірного острова Тайвань. І кожна з цих проблем потребуватиме вирішення на саміті.

Північнокорейські ракети

Для Південної Кореї загроза з боку ізоляціоністської держави на півночі є найбільш екзистенційною. Байден, ймовірно, підкреслить відданість США справі захисту Південної Кореї від ядерної Північної Кореї.

Але загроза не обмежується небезпекою на Корейському півострові. Міжконтинентальні балістичні ракети північнокорейського лідера Кім Чен Ина тепер здатні досягти материкової частини США. Такий розвиток подій може мати на меті привернути увагу Вашингтона, але він має й інший наслідок: це зрівнює екзистенційну загрозу, яка стоїть перед Південною Кореєю, з загрозою Сполученим Штатам.

Випробувальний запуск нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18. Фото: REUTERS

Зростання побоювань в Південній Кореї, де понад 70% населення віддають перевагу власній ядерній програмі, а не покладаються на потужного союзника, означає, що Юн шукатиме гарантій від США, які виходять за рамки риторики "розширеного стримування" та обіцянок "залізного" альянсу.

Північнокорейський лідер Кім, який минулого тижня повідомив світові, що готується запустити в космос супутник-шпигун, також скористався можливістю візиту Юна до США, щоб активізувати випробування балістичних ракет — нагадування двом своїм головним супротивникам про те, що він завжди може ускладнити їм життя.

Регіональний тиск Китаю

Те, що Китай і Росія продовжують блокувати будь-які кроки в Раді Безпеки ООН, спрямовані на покарання Північної Кореї за її випробування, лише підбадьорює Пхеньян.

Але загроза з боку Північної Кореї — не єдина безпекова проблема у Східній Азії, яка турбує США і Південну Корею. Посилення Китаю як індо-тихоокеанської сили — і конкурента економічних і стратегічних інтересів Вашингтона і Сеула — є ще однією ймовірною темою для обговорення на зустрічі в Білому домі.

Дійсно, Юн, можливо, передбачив думку США і Південної Кореї щодо Китаю своїми коментарями, які він дав інформаційному агентству Reuters кілька днів тому.

"Тайванське питання — це не просто питання між Китаєм і Тайванем, але, як і питання Північної Кореї, це глобальне питання", — сказав він.

Юн, можливо, просто повторив те, що вони з Байденом заявили на першому парному саміті в Сеулі в травні 2022 року про важливість збереження "миру і стабільності в Тайванській протоці як важливого елемента безпеки і процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні". Але це зауваження викликало гнів офіційних осіб у Пекіні і бурхливі протести. І той факт, що південнокорейський лідер має приєднатись до США, які посилюють риторику щодо Тайваню, швидше за все, буде вітатися Вашингтоном і, звичайно ж, Тайбеєм.

Президентка Тайваню Цай Інвень. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Це також відбувається на тлі зусиль Юна щодо примирення з Японією — колишнім "другом друга" по відношенню до США, але з яким Сеул має давні незагоєні рани ще з часів японської окупації Кореї.

У березні Юн відвідав прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду — це була перша офіційна двостороння зустріч між лідерами двох країн за останні 12 років.

Дружні відносини між Токіо і Сеулом — двома демократичними державами — відповідають планам Вашингтона протидіяти впливу автократій у регіоні, формуючи структуру квазі-тристороннього альянсу.

Байден сподіватиметься ще більше ізолювати Китай економічними засобами. Під час свого візиту Юн відвідає Бостон, де підкреслить важливість співпраці в галузі біотехнологій і високих технологій.

Це відбувається в той час, коли провідні південнокорейські виробники мікрочіпів, в тому числі Samsung і SK Hynix, стикаються з тиском з боку США, які вимагають згортання їхнього напівпровідникового бізнесу в Китаї. Юн намагатиметься сприяти спільним американо-корейським інвестиціям у напівпровідниковий сектор, щоб компенсувати вплив скорочення продажів на китайському ринку.

Потреба України в зброї

А ще є війна в Україні, яка має тенденцію нависати над іншими дипломатичними питаннями з моменту вторгнення Росії.

У минулому Південна Корея залишалася значною мірою обмеженою в питаннях безпеки, що цілком зрозуміло, зважаючи на загрозу, з якою вона стикається на півострові. Наприклад, жодна з попередніх адміністрацій навіть не піднімала питання про військову підтримку США в разі війни в Тайванській протоці.

Так само Сеул надає Україні лише економічну та гуманітарну допомогу, хоча є восьмим найбільшим експортером зброї у світі. Але Юн бачить свою країну як "ключову державу світу", яка ставить свободу, цінності та міжнародний порядок, заснований на правилах, в основу своєї зовнішньої політики — і це відкриває можливість для подальшого втручання.

Гаубиці К9, які Південна Корея поставила Польщі. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Якщо Байдену вдасться переконати свого гостя взяти на себе зобов'язання непомітно постачати більше зброї та боєприпасів в Україну, це стане перемогою як для Юна, так і для Байдена.

Державні візити за своєю природою є церемоніальними, а у 2023 році виповнюється 70 років з часу заснування альянсу між Сполученими Штатами та Республікою Корея. Але в міру того, як стратегічні та економічні інтереси збігаються, майбутні відносини між країнами переосмислюються залежно від того, як два союзники одночасно протистоятимуть геополітичним проблемам під боком у Південної Кореї, у регіоні та в світі в цілому.

Сунг-Юн Лі, професор корейських досліджень, Університет Тафтса