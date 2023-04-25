Чего ждать от встречи президентов США и Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Мария Кагал Редактор международного отдела

26 апреля в США пройдет официальная встреча Джо Байдена с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Союз этих двух стран может сыграть важную роль в противостоянии нависшей угрозе со стороны России, Китая и Северной Кореи.

Каких важных решений следует ожидать от встречи и самое главное — будут ли поднимать вопросы поставок оружия Украине от Южной Кореи? На эти вопросы отвечает в своей статье профессор корейских исследований Тафтса Сунг-Юн Ли. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль встретится со своим американским коллегой Джо Байденом в Белом доме 26 апреля 2023 года — редкий государственный визит, который проходит в то время, когда две страны пытаются противостоять общим проблемам.

Это лишь второй официальный визит главы иностранного государства в США во времена администрации Байдена после визита президента Франции Эммануэля Макрона в конце 2022 года. То, что Белый дом оказал такую честь Юну, относительному политическому новичку до вступления в должность в мае 2022 года, может стать неожиданностью для некоторых внешнеполитических обозревателей.

Сеул не оказывает такого влияния в международной политике, как некоторые другие союзники США. Он является важным экономическим партнером, но таковы и Япония, Германия, Канада и Мексика — все они стоят выше Южной Кореи по общему объему торговли с США.

Зачем тогда вся эта помпезность и церемония для Юна? Как исследователь корейской политической истории и отношений между США и Восточной Азией, я считаю, что ответ можно найти в трех точках на карте и их правительствах: Пхеньян, Пекин и Москва. Встреча в Белом доме вполне может быть посвящена укреплению связей между Сеулом и Вашингтоном, но на самом деле они захотят прислать послание единства перед лицом бряцания саблями — а может, и чего-то хуже — со стороны Северной Кореи, Китая и России.

Дружба, выкованная на войне

Отношения Вашингтона и Сеула были выкованы в кровавом горне Корейской войны 1950-1953 годов. В течение нескольких десятилетий альянс был однобоким, особенно в течение двух десятилетий после перемирия 1953 г., когда южнокорейская экономика почти полностью зависела от американской помощи.

Но за последние два десятилетия Южная Корея выровняла положение, став мировым лидером в электронике, судоходстве, автомобилестроении, производстве оружия и поп-культуре. Американско-южнокорейский альянс превратился в союз, основанный как на экономических интересах, так и на дипломатических и стратегических соображениях.

Даже щекотливый вопрос недавних сообщений о вероятном шпионаже США за офисом президента Южной Кореи вряд ли омрачит дружелюбие, которое ожидается увидеть во время двусторонней встречи.

В конце концов у Байдена и Юна есть более серьезные вопросы, которые они должны решать. Государственный визит проходит после года, в течение которого Северная Корея выпустила около 100 ракет в небо на Корейском полуострове и вокруг него, Россия нагло вторглась в Украину, а Китай усилил свою риторику вокруг спорного острова Тайвань. И каждая из этих проблем потребует решения на саммите.

Северокорейские ракеты

Для Южной Кореи угроза со стороны изоляционистского государства на севере наиболее экзистенциальна. Байден, вероятно, подчеркнет приверженность США делу защиты Южной Кореи от ядерной Северной Кореи.

Но угроза не ограничивается угрозой на Корейском полуострове. Межконтинентальные баллистические ракеты северокорейского лидера Ким Чен Инна теперь способны достичь материковой части США. Такое развитие событий может привлечь внимание Вашингтона, но оно имеет и другое следствие: это уравнивает экзистенциальную угрозу, стоящую перед Южной Кореей, с угрозой Соединенным Штатам.

Испытательный запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-18. Фото: REUTERS

Рост опасений в Южной Корее, где более 70% населения предпочитают собственную ядерную программу, а не полагаются на мощного союзника, означает, что Юн будет искать гарантии от США, выходящие за рамки риторики "расширенного сдерживания" и обещаний "железного" альянса.

Северокорейский лидер Ким, который на прошлой неделе сообщил миру, что готовится запустить в космос спутник-шпион, также воспользовался возможностью визита Юна в США, чтобы активизировать испытания баллистических ракет – напоминание двум своим главным противникам о том, что он всегда может осложнить им жизнь.

Региональное давление Китая

То, что Китай и Россия продолжают блокировать любые шаги в Совете Безопасности ООН, направленные на наказание Северной Кореи за ее испытания, лишь ободряет Пхеньян.

Но угроза со стороны Северной Кореи — не единственная проблема безопасности в Восточной Азии, которая беспокоит США и Южную Корею. Усиление Китая как индо-тихоокеанской силы и конкурента экономических и стратегических интересов Вашингтона и Сеула является еще одной вероятной темой для обсуждения на встрече в Белом доме.

Действительно, Юн, возможно, предусмотрел мнение США и Южной Кореи по отношению к Китаю своими комментариями, которые он дал информационному агентству Reuters несколько дней назад.

"Тайванский вопрос - это не просто вопрос между Китаем и Тайванем, но, как и вопрос Северной Кореи, это глобальный вопрос" , - сказал он.

Юн, возможно, просто повторил, что они с Байденом заявили на первом парном саммите в Сеуле в мае 2022 года о важности сохранения "мира и стабильности в Тайванском проливе как важного элемента безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе". Но это замечание вызвало ярость официальных лиц в Пекине и бурные протесты. И тот факт, что южнокорейский лидер должен присоединиться к США, которые усиливают риторику по Тайваню, скорее всего, будет приветствоваться Вашингтоном и, конечно же, Тайбеем.

Президент Тайваня Цай Инвень. Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Это также происходит на фоне усилий Юна по примирению с Японией - бывшим "другом друга" по отношению к США, но с которым Сеул имеет давние незаживающие раны еще со времен японской оккупации Кореи.

В марте Юн посетил премьер-министра Японии Фумио Кисиду – это была первая официальная двусторонняя встреча между лидерами двух стран за последние 12 лет.

Дружеские отношения между Токио и Сеулом, двумя демократическими государствами, отвечают планам Вашингтона противодействовать влиянию автократий в регионе, формируя структуру квази-трехстороннего альянса.

Байден надеется еще больше изолировать Китай экономическими средствами. Во время визита Юн посетит Бостон, где подчеркнет важность сотрудничества в области биотехнологий и высоких технологий.

Это происходит в то время, когда ведущие южнокорейские производители микрочипов, включая Samsung и SK Hynix, сталкиваются с давлением со стороны США, требующих сворачивания их полупроводникового бизнеса в Китае. Юн постарается содействовать совместным американо-корейским инвестициям в полупроводниковый сектор, чтобы компенсировать влияние сокращения продаж на китайском рынке.

Потребность Украины в оружии

А еще есть война в Украине, имеющая тенденцию нависать над другими дипломатическими вопросами с момента вторжения России.

В прошлом Южная Корея оставалась в значительной степени ограничена в вопросах безопасности, что вполне понятно, учитывая угрозу, с которой она сталкивается на полуострове. Например, ни одна из предыдущих администраций даже не поднимала вопрос о военной поддержке США в случае войны в Тайваньском проливе.

Также Сеул оказывает Украине только экономическую и гуманитарную помощь, хотя является восьмым крупнейшим экспортером оружия в мире. Но Юн видит свою страну как "ключевое государство мира", ставящее свободу, ценности и международный порядок, основанный на правилах, в основе своей внешней политики — и это открывает возможность для дальнейшего вмешательства.

Гаубицы К9, Южная Корея поставила Польше. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Если Байдену удастся убедить своего гостя взять на себя обязательство незаметно снабжать больше оружием и боеприпасами в Украине, это станет победой как для Юна, так и для Байдена.

Государственные визиты по своей природе церемониальны, а в 2023 году исполняется 70 лет со времени основания альянса между Соединенными Штатами и Республикой Корея. Но по мере того, как стратегические и экономические интересы совпадают, будущие отношения между странами переосмысливаются в зависимости от того, как два союзника будут одновременно противостоять геополитическим проблемам под боком в Южной Корее, в регионе и мире в целом.

Сунг-Юн Ли, профессор корейских исследований, Университет Тафтса