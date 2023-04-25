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Рейтинг Путіна у світі впав до історичного мінімуму, — дослідження Gallup

25 квітня 2023 19:28
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Рейтинг Путіна у світі впав до історичного мінімуму, — дослідження Gallup
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через вторгнення Росії в Україну більшість жителів Землі дали негативну оцінку Путіну. Єдиний регіон у світі, де кількість тих, хто підтримує російського диктатора та його дії, залишилася вищою, ніж кількість тих, хто не підтримує, — країни Африки на південь від Сахари, які залежать від продовольства з Росії.

Про це повідомляє американський інститут суспільної думки Gallup.

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Рейтинг Путіна у світі

Зазначається, що серед мешканців 137 країн, опитаних у 2022 році, 57% не схвалили дії Путіна. У 2021-му таких було 38%. Рівень підтримки впав з 33% у 2021 році до 21%. Це найнижчий показник за весь період опитувань з 2007 року. 

Найбільше зростання негативного ставлення до Росії відбулося в Латинській Америці — з 31% до 61%. Частка тих, хто підтримує Москву, впала з 37% до 16%. 

Єдиний регіон зі значною підтримкою Путіна — країни Центральної Африки. Вони сильно залежать від постачання продовольства з Росії та України, а Москва намагається подати допомогу Києву з боку Заходу як основну причину продовольчої кризи.

Нагадаємо, нещодавно Новини.LIVЕ зібрало декілька знімків, на яких можна помітити відмінності у зовнішності кровожерливого диктатора Володимира Путіна

Вже багато років ходить легенда про двійників російського президента, які нібито беруть на себе частину його обов'язків.

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