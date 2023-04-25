Рейтинг Путина в мире упал до исторического минимума, — исследование Gallup

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Из-за вторжения России в Украину большинство жителей Земли дали негативную оценку Путину. Единственный регион в мире, где количество поддерживающих российского диктатора и его действия осталось выше, чем не поддерживающих — страны Африки к югу от Сахары, которые зависят от продовольствия из России.

Об этом сообщает американский институт общественного мнения Gallup.

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Среди жителей 137 стран, опрошенных в 2022 году, 57% не одобрили действия Путина. В 2021-м таких было 38%. Уровень поддержки упал с 33% в 2021 году до 21%. Это самый низкий показатель за весь период опросов с 2007 года.

Наибольший рост негативного отношения к России произошел в Латинской Америке — с 31% до 61%. Доля поддерживающих Москву упала с 37% до 16%.

Единственный регион со значительной поддержкой Путина — страны Центральной Африки. Они сильно зависят от снабжения продовольствием из России и Украины, а Москва пытается оказать помощь Киеву со стороны Запада как основную причину продовольственного кризиса.

Напомним, недавно Новини.LIVЕ собрало несколько снимков, на которых можно заметить отличия во внешности кровожадного диктатора Владимира Путина.

Уже много лет ходит легенда о двойниках российского президента, якобы берущих на себя часть его обязанностей.