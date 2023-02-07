Резніков повідомив про прибуття першого танка Leopard 2

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус

Перший німецький танк Leopard 2 прибув до України. Втім, їх буде більше, така коаліція йде до перемоги.

Про це у своєму Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Заява Резнікова

"Перший" Leopard 2 прибув до Києва. Їх буде більше. Дякую канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, моєму колезі Борису Пісторіусу та німецькому народу. Танкова коаліція йде до перемоги!", — написав Резніков.

Цікаво, що 6 лютого до Польщі прибув перший танк Leopard 2 для України від Канади. Загалом ця держава оголосила раніше про передачу чотирьох таких танків.

Нагадаємо, що Німеччина офіційно підтвердила, що танки старого покоління Leopard 1 також будуть поставлені Україні. Старі бойові машини перед відправкою відремонтують у сумі 100 млн євро.

Уряд Німеччини ухвалив рішення відправити в Україну 88 своїх старих танків Leopard 1 після ремонту на суму 100 млн євро. Цей крок може свідчити про зміну політики ФРН щодо передачі Києву такого виду озброєння.

Однак проблема полягає в тому, що боєприпаси Leopard 1 більше не виробляються. У снарядів інший калібр, ніж у новітніх танків Leopard 2, які також очікують в Україні.

У виданні зазначають, що прохання Німеччини до Бразилії передати велику кількість снарядів для Leopard 1 не увінчалося успіхом.

У виданні зазначають, що прохання Німеччини до Бразилії передати велику кількість снарядів для Leopard 1 не увінчалося успіхом.