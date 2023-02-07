Резников сообщил о прибытии первого танка Leopard 2

Резников заявил о прибытии первого танка Leopard 2
Первый немецкий танк Leopard 2 прибыл в Украину. Впрочем, их будет больше, таковая коалиция идет к победе.
Об этом в своем Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.
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Заявление Резникова
"Первый" Leopard 2 прибыл в Киев. Их будет больше. Спасибо канцлеру Германии Олафу Шольцу, моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция идет к победе!", — написал Резников.
Примечательно, что 6 февраля в Польшу прибыл первый танк Leopard 2 для Украины от Канады. В целом, это государство объявило ранее о передаче четырех таких танков.
Напомним, что Германия официально подтвердила, что танки старого поколения Leopard 1 также будут поставлены Украине. Старые боевые машины перед отправкой отремонтируют на сумму 100 млн евро.
Правительство Германии приняло решение отправить в Украину 88 своих старых танков Leopard 1 после ремонта на сумму 100 млн евро. Этот шаг может свидетельствовать об изменении политики ФРГ по передаче Киеву такого вида вооружения.
Однако проблема заключается в том, что боеприпасы к Leopard 1 больше не производятся. У снарядов другой калибр, чем у новейших танков Leopard 2, которые также ожидают в Украине.
В издании отмечают, что просьба Германии в Бразилию передать большое количество снарядов для Leopard 1 не увенчалась успехом.