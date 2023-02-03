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РФ не відвела свої літаки та вертольоти від кордону Білорусі з Україною, — Беларуські Гаюн

3 лютого 2023 13:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія поки що не відводить свою авіацію від кордону Білорусі та України
Винищувачі рф
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Після льотно-тактичних навчань російських та білоруських пілотів, рф не вивела свою авіацію з кордону Білорусі та України. Це може означати, що росія вирішила посилити свою постійну авіаприсутність в Білорусі.

Про це повідомляє Білорускі Гаюн.

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У повідомленні говориться, що попри закінчення спільного льотно-тактичного вчення РБ і Росії, авіаційне угруповання ВКС рф не почало виводитися на аеродроми постійного базування в росії. При цьому гелікоптери ВПС Білорусі розпочали передислокацію на свої постійні аеродроми.

Видання припускає, що виведення авіації може розпочатися найближчими днями.

"В іншому випадку це буде означати, що росія вирішила посилити свою постійну авіаційну присутність. Офіційно це може бути оголошено як, наприклад, "посилення авіаційної складової регіонального угруповання військ Білорусі і рф",— уточнили у виданні.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що Україна стежить за ситуацією на білоруському кордоні. Зараз війська рф в Білорусі знаходяться на полігонах, наступального угруповання немає.

Як відомо, Білорусь не перестає підтримувати збройну агресію росії. На її території постійно проходять спільні навчання між підрозділами РБ та рф. Крім того, росія використовує Білорусь як майданчик для обстрілів України.

Останній масштабний обстріл України був 26 січня, тоді окупанти випустили 55 ракет, із них Повітряні сили України збили 47 штук. Більшість ракет, як завжди, цілилися Києвом.

 

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