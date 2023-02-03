Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow РФ не отвела свои самолеты и вертолеты от границы Беларуси с Украиной, — Беларуські Гаюн arrow

РФ не отвела свои самолеты и вертолеты от границы Беларуси с Украиной, — Беларуські Гаюн

3 февраля 2023 13:32
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия пока не отводит свою авиацию от границы Беларуси и Украины
Истребители рф
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

После летно-тактических учений российских и белорусских пилотов, рф не вывела свою авиацию с границы Беларуси и Украины. Это может означать, что рф решила усилить свое постоянное авиаприсутствие в Беларуси.

Об этом сообщает Беларуські Гаюн.

Читайте также:

Военные учения

В сообщении говорится, что несмотря на окончания совместного летно-тактического учения РБ и рф, авиационная группировка ВКС РФ не начала выводиться на аэродромы постоянного базирования в рф. При этом вертолеты ВВС Беларуси начали передислокацию на свои постоянные аэродромы.

Издание допускает, что вывод авиации может начаться в ближайшие дни. 

"В противном случае это будет означать, что рф решила усилить свое постоянное авиационное присутствие. Официально это может быть объявлено как, например, "усиление авиационной составляющей региональной группировки войск РБ и рф", - уточнили в издании.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что Украина следит за ситуацией на белорусской границе. В настоящее время войска рф в Беларуси находятся на полигонах, наступательной группировки нет.

Как известно, Беларусь не перестает поддерживать вооруженную агрессию россии. На ее территории постоянно проходят совместные учения между подразделениями РБ и рф. Кроме того, россия использует Беларусь как площадку для обстрелов Украины.

Последний масштабный обстрел Украины был 26 января, тогда оккупанты выпустили 55 ракет, из них Воздушные силы Украины сбили 47 штук. Большинство ракет, как всегда, целились по Киеву.

 

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:51 Германия отправит в Украину 88 танков Leopard 1, — СМИ

14:40 Илья Забарный оказался в лидерах по зарплате в "Борнмуте": сколько будет зарабатывать украинец

Новина з фото

14:33 "Оправдывает оккупацию Украины": прокуратура сообщила о подозрении российскому блогеру-пропагандисту

14:30 За неделю из портов Одесчины экспортировали более полумиллиона агропродукции

Новина з фото

14:28 Готовили теракты и собирали данные о позициях ВСУ: СБУ разоблачила российскую агентуру в Днепропетровской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:28 Эксперты спрогнозировали потери экономики россии из-за введения эмбарго на нефтепродукты с 5 февраля

14:26 Фонд госимущества пустит с молотка очередной морпорт

14:15 Имущество Ахметова, Шуфрича и Коломойского: в Крыму "национализировали" 500 объектов недвижимости

14:00 Разведка ожидает активных действий на фронте: какие сроки

13:54 В Польше назвали худший сценарий завершения войны

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

Новина з відео

11:20 Одесса технически готова к переходу на графики отключения света

Новина з відео

09:49 В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль: росСМИ сообщают о смерти коллаборанта

Новина з відео

06:57 В Германии поезд наехал на детей: есть погибшие

Новина з відео

23:20 Диктатор пути угрожает Западу "не только бронетехникой"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:18 Зеленский провел заседание Ставки в двойном формате: подробности

Новина з відео

20:38 В Гааге будет работать Международный центр расследования преступлений рф против Украины

Новина з відео

19:30 Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

Новина з відео

19:21 Зеленский обратился к участникам Национального молитвенного завтрака: что сказал

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 февраля: Овнам — приятная встреча, Водолеям — важная новость

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Новина з фото

14:31 "Весна будет через шесть недель", — сурок Тимка сделал традиционный прогноз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:14 Точка невозврата приближается: как международные санкции разрушают экономику россии

Эксклюзив

20:45 От премиум-дома в Киеве до камеры в СИЗО: на сколько лет могут сесть скандальные секс-блоггеры

Эксклюзив

20:30 "Мы можем потерять определенные территории, но ненадолго": астролог дала прогноз боевых действий в феврале

Эксклюзив

19:07 Потери россиян в январе вдвое побили рекорд смертей в Афганистане за 10 лет: анализ шокирующих цифр

17:25 "Требования времени таковы, что каждая школа будет нуждаться в таком укрытии", — в Харькове обустроили первое школьное бомбоубежище

Актуальное по теме

None 3 Февраль 14:51

Германия отправит в Украину 88 танков Leopard 1, — СМИ

None 3 Февраль 14:39

Илья Забарный оказался в лидерах по зарплате в "Борнмуте": сколько будет зарабатывать украинец

None 3 Февраль 14:57

"Оправдывает оккупацию Украины": прокуратура сообщила о подозрении российскому блогеру-пропагандисту

None 3 Февраль 13:51

За неделю из портов Одесчины экспортировали более полумиллиона агропродукции

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB