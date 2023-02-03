Россия пока не отводит свою авиацию от границы Беларуси и Украины

Истребители рф

После летно-тактических учений российских и белорусских пилотов, рф не вывела свою авиацию с границы Беларуси и Украины. Это может означать, что рф решила усилить свое постоянное авиаприсутствие в Беларуси.

Об этом сообщает Беларуські Гаюн.

Военные учения

В сообщении говорится, что несмотря на окончания совместного летно-тактического учения РБ и рф, авиационная группировка ВКС РФ не начала выводиться на аэродромы постоянного базирования в рф. При этом вертолеты ВВС Беларуси начали передислокацию на свои постоянные аэродромы.

Издание допускает, что вывод авиации может начаться в ближайшие дни.

"В противном случае это будет означать, что рф решила усилить свое постоянное авиационное присутствие. Официально это может быть объявлено как, например, "усиление авиационной составляющей региональной группировки войск РБ и рф", - уточнили в издании.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что Украина следит за ситуацией на белорусской границе. В настоящее время войска рф в Беларуси находятся на полигонах, наступательной группировки нет.

Как известно, Беларусь не перестает поддерживать вооруженную агрессию россии. На ее территории постоянно проходят совместные учения между подразделениями РБ и рф. Кроме того, россия использует Беларусь как площадку для обстрелов Украины.

Последний масштабный обстрел Украины был 26 января, тогда оккупанты выпустили 55 ракет, из них Воздушные силы Украины сбили 47 штук. Большинство ракет, как всегда, целились по Киеву.