Головування в Раді безпеки ООН щомісяця переходить до іншої країни-члена

Сьогодні, 1 квітня, держава-агресор росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Вона головуватиме протягом місяця.

Про це повідомляє ООН у Twitter.

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"Росія бере на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки у квітні", — йдеться в повідомленні.

До складу Радбезу ООН входять 10 ротованих і 5 постійних країн-членів, зокрема росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето.

Радбез ООН відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Головування в Раді безпеки ООН щомісяця переходить до іншої країни-члена.

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що боєприпаси з збідненим ураном нібито негативно вплинуть на сільське господарство України.

Також Лавров викликав бурхливий сміх в учасників конференції Raisina Dialogue в Індії: виступаючи на заході, глава російського МЗС намагався розповідати, що Україна нібито сама почала війну проти росії.