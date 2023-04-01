РФ почала головувати у Радбезі ООН: що відомо
Сьогодні, 1 квітня, держава-агресор росія почала головувати в Раді безпеки ООН. Вона головуватиме протягом місяця.
Про це повідомляє ООН у Twitter.
"Росія бере на себе головування за умовами черговості у Раді безпеки у квітні", — йдеться в повідомленні.
До складу Радбезу ООН входять 10 ротованих і 5 постійних країн-членів, зокрема росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето.
Радбез ООН відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Головування в Раді безпеки ООН щомісяця переходить до іншої країни-члена.
Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що боєприпаси з збідненим ураном нібито негативно вплинуть на сільське господарство України.
Також Лавров викликав бурхливий сміх в учасників конференції Raisina Dialogue в Індії: виступаючи на заході, глава російського МЗС намагався розповідати, що Україна нібито сама почала війну проти росії.