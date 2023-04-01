Председательство в Совбезе ООН ежемесячно переходит в другую страну-участницу

Сегодня, 1 апреля, государство-агрессор россия начало председательствовать в Совбезе ООН. Она будет председательствовать в течение месяца.

Об этом сообщает ООН в Twitter.

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"Россия берет на себя председательство по условиям очередности в Совбезе в апреле", — говорится в сообщении.

В состав Совбеза ООН входят 10 ротированных и 5 постоянных стран-членов, в том числе россия, Великобритания, Франция, США и Китай, имеющие право вето.

Совбез ООН отвечает за поддержку международного мира и безопасности. Председательство в Совбезе ООН ежемесячно переходит в другую страну-участницу.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел россии Сергей Лавров заявил, что боеприпасы с обедненным ураном якобы негативно повлияют на сельское хозяйство Украины.

Также Лавров вызвал бурный смех у участников конференции Raisina Dialogue в Индии: выступая на мероприятии, глава российского МИДа пытался рассказывать, что Украина якобы сама начала войну против России.