РФ пригрозила "ризиками", якщо "зернова угода" буде без її участі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков Фото: росЗМІ

У Кремлі погрожують "ризиками" сторонам, які продовжать "зернову угоду" без участі Росії. Там заявили, що в такому випадку РФ не зможе гарантувати відповідну "безпеку".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський "Інтерфакс".

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"Тут, безумовно, питання, яке потребує коментаря з боку наших військових, адже йдеться про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики", — заявив Пєсков.

За його словами, "якщо щось оформлюватиметься без Росії, то ці ризики повинні враховуватися".

"Тут ми не можемо сказати, наскільки і які країни готові на себе ці ризики брати", — додав прессекретар Путіна.

Він назвав безсовісною позицію європейських країн, які не виконали умов "зернової угоди".

"У такому випадку, мабуть, безсовісною слід назвати позицію європейських держав. Це не вина пана Гутерріша та ООН", — сказав Пєсков журналістам, коментуючи висловлювання держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав безсовісним рішення РФ вийти із "зернової угоди".

Нагадаємо, у разі виходу РФ з угоди Україна готова до продовження роботи "зернового коридору". Для цього було створено страховий фонд для суден, яку рухатимуться "зерновим коридором", у 20 млрд гривень. Тим часом Туреччина також готова стати гарантом безпеки.

Зазначимо, вранці 16 липня з одеського порту вийшло останнє судно, яке було завантажене українським зерном. Балкер TQ SAMSUN під турецьким прапором має доправити до Нідерландів 15 тисяч 300 тонн ріпаку і 23,5 тисячі тонн кукурудзи.