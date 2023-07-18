РФ пригрозила "рисками", если "зерновое соглашение" будет без ее участия

Прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: росСМИ

В Кремле угрожают "рисками" сторонам, которые продлят "зерновое соглашение" без участия России. Там заявили, что в таком случае РФ не сможет обеспечить соответствующую "безопасность".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".

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"Здесь, безусловно, вопрос, нуждающийся в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски", — заявил Песков.

По его словам, "если что-то будет оформляться без России, то эти риски должны учитываться".

"Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать", — добавил пресс-секретарь Путина.

Он назвал бессовестной позицию европейских стран, не выполнивших условия "зернового соглашения".

"В таком случае, пожалуй, бессовестной следует назвать позицию европейских государств. Это не вина господина Гутерриша и ООН", — сказал Песков журналистам, комментируя высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал бессовестным решение РФ выйти из "зернового соглашения".

Напомним, в случае выхода РФ из соглашения Украина готова к продолжению работы "зернового коридора". Для этого был создан страховой фонд для судов, которые будут двигаться по "зерновому коридору", в 20 млрд гривен. Между тем, Турция также готова стать гарантом безопасности.

Отметим, утром 16 июля из одесского порта вышло последнее судно, загруженное украинским зерном. Балкер TQ SAMSUN под турецким флагом должен доставить в Нидерланды 15 тысяч 300 тонн рапса и 23,5 тысячи тонн кукурузы.