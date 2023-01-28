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РФ тимчасово зупинила видачу біометричних закордонних паспортів: деталі

28 січня 2023 17:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Видача закордонних паспортів у рф припинена
Видача паспортів у рф
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У різних містах рф призупинили видачу біометричних закордонних паспортів, які діють 10 років. Виготовлення закордонних паспортів нового покоління припинили 20 січня

Про це пише Meduza.

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У Тверській області повідомили, що виробництво біометричних закордонних паспортів з технічних причин відкладено до березня 2023 року. При цьому оформлення біометричних закордонних паспортів, можливо, відновлять у середині березня, повідомили у відділі міграції Орська. При цьому у МВС Чувашії повідомили, що термін виробництва паспортів збільшився "на невизначений термін".

У Камчатському краї повідомили, що біометричні паспорти нового покоління не видають у двох міграційних відділеннях, а в решті відділень та МФЦ продовжують приймати документи.

У регіональних управліннях МВС рекомендують росіянам у разі термінового виїзду за кордон оформлювати закордонні паспорти старого зразка терміном на п'ять років.

Нагадаємо, що росіяни й надалі проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях України. Зокрема, вони вимагають від співробітників бюджетної галузі отримати документи Росії.

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