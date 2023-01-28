Видача закордонних паспортів у рф припинена

РФ тимчасово зупинила видачу біометричних закордонних паспортів: деталі
У різних містах рф призупинили видачу біометричних закордонних паспортів, які діють 10 років. Виготовлення закордонних паспортів нового покоління припинили 20 січня
Про це пише Meduza.
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Заборона на видачу паспортів
У Тверській області повідомили, що виробництво біометричних закордонних паспортів з технічних причин відкладено до березня 2023 року. При цьому оформлення біометричних закордонних паспортів, можливо, відновлять у середині березня, повідомили у відділі міграції Орська. При цьому у МВС Чувашії повідомили, що термін виробництва паспортів збільшився "на невизначений термін".
У Камчатському краї повідомили, що біометричні паспорти нового покоління не видають у двох міграційних відділеннях, а в решті відділень та МФЦ продовжують приймати документи.
У регіональних управліннях МВС рекомендують росіянам у разі термінового виїзду за кордон оформлювати закордонні паспорти старого зразка терміном на п'ять років.
Нагадаємо, що росіяни й надалі проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях України. Зокрема, вони вимагають від співробітників бюджетної галузі отримати документи Росії.