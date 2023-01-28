Выдача заграничных паспортов в рф приостановлена

Выдача паспортов в рф

В разных городах рф приостановили выдачу биометрических заграничных паспортов, которые действуют 10 лет. Изготовление загранпаспортов нового поколения прекратили 20 января

Об этом пишет Meduza.

Запрет на выдачу паспортов

В Тверской области сообщили, что производство биометрических заграничных паспортов по техническим причинам отложено до марта 2023 года. При этом оформление биометрических загранпаспортов, возможно, возобновят в середине марта, сообщили и в отделе по миграции Орска. При этом в МВД Чувашии сообщили, что срок производства паспортов увеличился "на неопределенный срок".

В Камчатском крае сообщили, что биометрические паспорта нового поколения не выдают в двух миграционных отделениях, а в остальных отделениях и МФЦ продолжают принимать документы.

В региональных управлениях МВД рекомендуют россиянам в случае срочного выезда за границу оформлять заграничные паспорта старого образца со сроком на пять лет.

Напомним, что россияне и дальше проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины. В частности, они требуют от сотрудников бюджетной сферы получить документы рф.