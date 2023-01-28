Выдача заграничных паспортов в рф приостановлена

РФ временно остановила выдачу биометрических заграничных паспортов: детали
В разных городах рф приостановили выдачу биометрических заграничных паспортов, которые действуют 10 лет. Изготовление загранпаспортов нового поколения прекратили 20 января
Об этом пишет Meduza.
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Запрет на выдачу паспортов
В Тверской области сообщили, что производство биометрических заграничных паспортов по техническим причинам отложено до марта 2023 года. При этом оформление биометрических загранпаспортов, возможно, возобновят в середине марта, сообщили и в отделе по миграции Орска. При этом в МВД Чувашии сообщили, что срок производства паспортов увеличился "на неопределенный срок".
В Камчатском крае сообщили, что биометрические паспорта нового поколения не выдают в двух миграционных отделениях, а в остальных отделениях и МФЦ продолжают принимать документы.
В региональных управлениях МВД рекомендуют россиянам в случае срочного выезда за границу оформлять заграничные паспорта старого образца со сроком на пять лет.
Напомним, что россияне и дальше проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины. В частности, они требуют от сотрудников бюджетной сферы получить документы рф.